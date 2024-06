Martim Andrade já documentou 5 espécies de baleias e 4 de golfinhos nas Desertas

O documentário que está a ser produzido por Martim da Silva Andrade já documentou, ao longo do último ano, cinco espécies de baleias e 4 de golfinhos, entre mantas e outros peixes, nas ilhas Desertas. Este domingo, a equipa fará nova expedição, desta feita para documentar o Ilhéu Chão.

'As Misteriosas Ilhas Desertas' é o nome do documentário que tem data prevista de estreia já para o próximo mês de Julho, sendo que o produtor avança que a estreia está já acertada com um canal nacional e houve uma empresa que já solicitou a sua exibição nos cinemas.

"Uma recolha de imagens de cetáceos, peixes entre outros que tem como finalidade descobrir os mistérios destas ilhas que de Desertas só possuem o nome e que, de facto, são um santuário de vida selvagem", refere nota à imprensa. É este património que o realizador considera que deve ser imediatamente preservado, sob pena de se extinguirem algumas espécies antes das novas gerações chegarem.