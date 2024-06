Céu muito nublado e aguaceiros fracos até final da manhã

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para um dia com período de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros, mais prováveis até final da manhã nas vertentes Norte e terras altas da ilha da Madeira.

Para este sábado poderá ainda contar com vento fraco a moderado (10 a 30 km/h).

LOCALIDADE LOCALIDADE Funchal 20/25ºC Porto Santo 18/23ºC Porto Moniz 19/23ºC

No que diz respeito ao estado do mar, na Costa Norte poderá contar com ondas entre 1 a 2 metros e na Costa Sul as vagas não deverão superar 1 metro. Quanto à temperatura da água irá rondar os 21/22ºC.

Apesar da previsão de tempo 'cinzento', o risco de exposição aos raios ultravioleta será muito elevado, tanto na Madeira (10), como no Porto Santo (10). Recomenda-se a utilização de óculos-de-sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

