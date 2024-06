Mulher cai ao mar no Seixal e fica inconsciente

Uma mulher, ao que tudo indica de nacionalidade estrangeira, caiu esta tarde ao mar na Poça das Lesmas, no Seixal, e ficou inconsciente.

Um popular atirou-se ao mar para tentar salvá-la, tendo sido de imediato activada a embarcação do SANAS do Porto Moniz que vai tentar resgatar as vítimas.

Segundo foi possível apurar, a mulher terá entrado em paragem cardiorrespiratória, estando as equipas a proceder às manobras de reanimação.

A Polícia Marítima está também a caminho do local.