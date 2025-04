A longa ligação entre o madeirense Leonel Pontes e Aurélio Pereira

Leonel Pontes, treinador madeirense de 52 anos que actualmente desempenha o cargo de director técnico dos chineses do Shanghai Senhua, teve uma grande ligação a Aurélio Pereira, antigo responsável pelo departamento de formação do Sporting que morreu hoje aos 77 anos. Ambos estiveram directamente ligados à ida de Cristiano Ronaldo para o Sporting.

“Foi das pessoas mais importantes na minha carreira profissional. Foi ele que me entrevistou em 1995 e foi aí que começou a minha carreira no Sporting Club Portugal. Foi uma pessoa incrível, inspiradora. Sobre a ida do Cristiano Ronaldo para o Sporting, lembro-me que quando recebemos a informação sobre o Ronaldo, o senhor Aurélio veio falar comigo e disse que queria que eu fosse à Madeira pois havia um torneio de escolas na Madeira e ele decidiu, como responsável da formação do Sporting, que eu devia ir para observar o Cristiano. E a partir daí o processo deu-se. O senhor Aurélio teve uma importância brutal neste processo na ida de Cristiano Ronaldo para o Sporting.”

Leonel Pontes refere, em declarações ao DIÁRIO e TSF-MADEIRA, que a ligação com Aurélio Pereira ultrapassava o lado profissional.

“Tínhamos uma relação muito próxima. Foi uma pessoa que sempre me aconselhou, principalmente em alguns passos que eu tive que dar. Também mostrou-me os riscos de alguns passos que eu tomei, principalmente quando passei para a equipa principal do Sporting. Era uma pessoa que me apoiava de forma incondicional, acreditava no meu valor, na minha pessoa e no meu profissionalismo.”