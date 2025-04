IL apresenta lista com o objectivo de “acelerar a Madeira”

A Iniciativa Liberal - Madeira (IL-M) entregou ontem a sua lista de candidatos à Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Madeira, para as eleições legislativas marcadas para 18 de Maio. A candidatura é encabeçada por João Côrte Fernandes, de 35 anos, licenciado em Gestão e com formação em Data Science & Business Analytics.

Sob o lema 'Acelerar a Madeira', a candidatura apresenta-se como uma alternativa com propostas para renovar a política regional, apostando numa equipa composta por profissionais de diversas áreas. Segundo o cabeça-de-lista, trata-se de uma equipa “formada por pessoas novas, preocupadas genuinamente com os problemas da Madeira, e que não dependem da política para viver”.

“A nossa equipa é composta por profissionais experientes nas suas áreas, que têm a capacidade de trazer soluções concretas e inovadoras para os desafios da região”, afirmou João Côrte Fernandes.

O candidato liberal mostra-se confiante de que os madeirenses reconhecerão o trabalho do partido e reforçarão a sua representação parlamentar. “Acredito que os madeirenses vão confiar no sentido de responsabilidade da Iniciativa Liberal e no trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo do tempo”.

Num apelo directo ao eleitorado, João Côrte Fernandes desafia os madeirenses a reflectirem sobre quem melhor defenderá os seus interesses em Lisboa. “Pergunto aos madeirenses quem acham que melhor vai defender os seus interesses: um deputado da IL ou um deputado do Chega, que parece existir apenas para criar instabilidade? Ou um terceiro ou quarto deputado do PSD, que nada fará de diferente?”.

A candidatura tem como grande meta eleger, pela primeira vez, um deputado pela Madeira, reforçando a presença da IL no Parlamento e contribuindo para a estabilidade política nacional. João Côrte Fernandes acredita que a IL pode fazer a diferença: "Caso a IL tivesse mais deputados na Assembleia da República, o País não estaria neste momento em eleições”.

Nos próximos dias, será apresentado o manifesto eleitoral da IL-M, com propostas centradas em áreas como habitação, saúde, redução da carga fiscal e reforço da autonomia regional.

“A nossa proposta passa por um compromisso sério e responsável com a resolução dos problemas estruturais da região e pelo reforço da autonomia regional. Queremos uma Madeira mais justa, mais próspera e com mais oportunidades para todos, mas também mais autónoma e mais responsável. Estamos a trabalhar para apresentar soluções que tragam benefícios reais para a vida dos madeirenses”, sublinhou João Côrte Fernandes.

A lista inclui ainda Bárbara Gil (artista plástica), Rosie Bayntun (account manager), António Afonso (economista), Carolina Alves (gestora) e Nuno Sousa (engenheiro). Como suplentes foram apresentados Rui Vaz Tomé, Margarida Lima, Rodolfo Novita e António Nóbrega, com idades entre os 19 e os 60 anos.