Conservatório divulga 'Antologia da Música na Madeira' no estrangeiro

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode, informa que o seu trabalho de investigação musicológica, através da coleção ‘Antologia da Música na Madeira’, está a ser reconhecido internacionalmente.

A colecção, dirigida por Paulo Esteireiro, abrange partituras históricas madeirenses desde o século XVIII ao XX, com nove volumes editados e mais de 1000 páginas de música. Este trabalho realizado pelo Conservatório na área da investigação histórica, tem permitido que obras de compositores madeirenses extravasem as fronteiras e sejam tocadas fora de Portugal.

Esta semana, o grupo de música de câmara ‘Les Chambristes’, sob a direcção artística do compositor e cravista Rui dos Reis, vai apresentar composições de António Pereira da Costa num espectáculo intitulado ‘Portugal no centro das atenções’. O evento irá contar com cinco apresentações na região oeste da Suíça, em Bienna, Tramelan, Neuchâtel e Bevaix.

O trabalho de edição musical destas obras foi coordenado pelo professor Giancarlo Mongelli, do Conservatório, e contou com o apoio da ANSA - Orquestra Clássica da Madeira.