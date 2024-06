Desafios da adolescência em destaque no próximo espectáculo de dança do Conservatório

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, nos dias 21 e 22 de Junho, pelas 20h00 e 18h00, respectivamente, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.ºLuiz Peter Clode, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, levará ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias o espectáculo de dança contemporânea ‘cEGOS SURDOS MUnDOS’.

Os ingressos têm o valor de 7 euros e já estão disponíveis na bilheteira do TMBD.

"Este bailado, para maiores de 12 anos, é uma reflexão sobre os desafios da adolescência, como a depressão, a comunicação problemática entre gerações e a invisibilidade das pessoas, tratadas como números. É uma experiência impactante, com uma temática explorada em conjunto com os alunos, que também participaram na criação das coreografias. Esta produção envolve um talentoso grupo de bailarinos, composto pelo Grupo InCORPOrARTE e as turmas juvenis da Classe de Dança dos Cursos Livres em Artes, orientados pela bailarina e professora Juliana Andrade, que também é responsável pela direcção artística do espetáculo e pela sua criação, juntamente com os alunos", indica nota à imprensa.

"O objectivo principal deste espectáculo é transmitir uma mensagem real ao público, desenvolvendo a consciência de que a depressão não é uma simples 'fraqueza' que se supera apenas com força de vontade. É algo mais complexo, que requer atenção especial, sendo que muitas vezes, é necessário procurar ajuda profissional, incluindo tratamento farmacológico e acompanhamento psicológico. Por isso, é fundamental que as famílias e as escolas estejam atentas aos principais sinais e sintomas de depressão na adolescência, que podem incluir alterações emocionais e comportamentais", acrescenta,.

Nesta concepção, estiveram presentes dois psicólogos convidados que acompanharam a abordagem da temática da depressão e forneceram informações úteis para o programa do espetáculo, além de disponibilizarem linhas de apoio para as famílias que precisem de ajuda em caso de sinais de alerta.

Sinopse:

"Sociedade que vive contida por fórmulas, limites e alvos inalcançáveis. Colectivo que promove a insatisfação e sentimento de incapacidade. Números que representam pessoas, pessoas que se traduzem em taxas, estatísticas e percentagens prescindíveis, valores que simbolizam sucesso ou fracasso. Rebanho construído para alimentar os fartos. Sociedade de ruído e de interior escasso. Comunidade que espelha o seu reflexo melancólico, dependente de julgamentos externos. Seres que alimentam o narcisismo, obstruindo todos os canais de empatia e fraternidade. Indivíduos voltados para si mesmos e para as dissertações ocas que deles provêm. Humanos que, de forma animal, encontram refúgio na solidão e isolamento. Egos que elegem não ouvir senão a sua própria voz. Cegos que guiam mudos, mudos que proferem a surdos, surdos que ecoam nos seus mundos. Cegos que comandam rebanhos surdos, que se por exclusão escutam, sairão calados e mudos. Pessoas que em silêncio gritam por socorro. Jovens que crescem vazios de expectativa e credo. Cabeças desconcertadas e carentes de sustento. Vozes reprimidas. Sepulturas por si cavadas".