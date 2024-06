Instituto Montessori da Madeira já foi apresentado

Decorreu na passada sexta-feira, dia 21 de junho, no Hotel Barceló Funchal Oldtown, a apresentação oficial do Instituto Montessori da Madeira, que abre portas no próximo mês de Setembro, no Funchal.

O projeto que traz "o Método Montessori para a Madeira promete 'apoiar o desenvolvimento natural da criança, respeitando o seu ritmo próprio, potenciando os seus interesses e capacidades e mantendo o gosto e o entusiasmo por aprender, com autonomia e autoconfiança'", lê-se numa nota de imprensa.

Segundo a diretora executiva, Dália Pires Gouveia, "pretendemos complementar o ensino tradicional, de forma a enriquecer as aprendizagens dos alunos".

Este Instituto que contará com "as valências de Academia (apoio diário ao estudo), Clínica (pediatria e terapias), Clube (atividades artísticas e desportivas) e Centro de Formação, a família será acolhida como um todo, tendo o foco nos mais novos", refere.

Todas estas valências estarão interligadas, segundo a diretora pedagógica Joana Valente de Abreu, "funcionando com uma única metodologia, criada pela médica italiana Maria Montessori, em prol do desenvolvimento da criança, procurando potenciar os seus conhecimentos e preparando-os verdadeiramente para a vida, através de uma Pedagogia que é amplamente divulgada e valorizada por todo o mundo e que chega, assim, à Madeira".

Neste momento já estão a decorrer as inscrições para o próximo ano lectivo.