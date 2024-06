Arquivo e Biblioteca da Madeira divulga colecção de folhetos Políticos

O Arquivo e Biblioteca da Madeira vai associar-se à comemoração dos 50 anos da Revolução de Abril de 1974 com a divulgação da sua Coleção de folhetos Políticos (CFOLP). A exposição '50 Anos da Revolução de Abril na Madeira: Um percurso pela Colecção de Folhetos Políticos do Arquivo e Biblioteca da Madeira' é inaugurada esta sexta-feira, dia 14 de Junho, pelas 17h30.

Na ocasião, que contará com a presença do Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, haverá uma mesa-redonda no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira com um debate em torno deste tema e da colecção de folhetos. A conversa será moderada por José Vieira Gomes, director de serviços de Gestão e Tratamento de Arquivos da DRABM e terá como convidados os investigadores Paulo Rodrigues, Bernardo Martins e Fernando Pimenta, além da bibliotecária do ABM, Patrícia Velosa.

"A Coleção de folhetos Políticos reúne um total de 1.233 folhetos descritos e digitalizados (4.305 réplicas digitais) de natureza política, propagandística e de divulgação de atividades desenvolvidas no arquipélago da Madeira por uma série de coletividades pró-independência e/ou pró-autonomia, bem como por movimentos operários, sindicais, estudantis e partidários, durante o conturbado período político-revolucionário subsequente à Revolução dos Cravos de 1974 e até 1980", explica nota à imprensa.