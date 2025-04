Dia Mundial da Saúde assinalado no Colégio dos Jesuítas

O Colégio dos Jesuítas recebe, hoje, um evento de comemoração do Dia Mundial da Saúde.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, estará presente, onde, pelas 12h00, proferirá à Conferência 'A Visão da RAM, Região Saudável, Segura, Sustentável e Inovadora'.

Esta conferência está integrada no evento promovido pela Direcção Regional da Saúde sob o tema 'Inícios Saudáveis, Esperança para o Futuro!'.

Pela manhã, decorrerá ainda uma mesa redonda dedicada à 'Saúde da Mulher e da Criança: Base para Famílias e Comunidades Saudáveis', que contará com a participação de profissionais especializados nas áreas da saúde materno/obstétrica, pediátrica, educação e desporto. O objectivo do encontro é fomentar a troca de experiências e conhecimentos, promovendo uma reflexão profunda sobre o papel da saúde da mulher e da criança na construção de sociedades mais saudáveis e sustentáveis.

A iniciativa está em sintonia com o Plano Regional de Saúde, que coloca a saúde no centro das decisões de todos os sectores da sociedade.

Durante a tarde, a Direcção Regional de Saúde continuará com as actividades comemorativas destinadas a técnicos e ao público em geral. Estão agendados dois workshops de grande relevância para as famílias e para a promoção da saúde comunitária:

'Estou on-line: Preparando o futuro' – Um workshop sobre a saúde digital e os desafios relacionados com o uso das tecnologias na promoção do bem-estar.

– Abordando as questões da parentalidade e os desafios na prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD).

As actividades têm como objectivo sensibilizar a população para a importância de cuidados preventivos, fortalecer os laços comunitários e garantir um futuro mais saudável para todos.

Mas há mais nesta segunda-feira:

11h00: JPP entrega candidatura no Tribunal do Funchal;

11h30: PAN Madeira entrega candidatura no Tribunal do Funchal;

11h30: Partido Socialista entrega candidatura no Tribunal do Funchal;

14h00: Partido da Terra (MPT) entrega candidatura no Tribunal do Funchal;

14h30: Iniciativa Liberal entrega candidatura no Tribunal do Funchal;

15h30: Sindicato de Hotelaria promove plenário com os trablhadores, na Sede - Rua da Alegria;

12h00: Conferência de imprensa de apresentação do Estágio da Selecção Nacional de Futebol de Praia, no salão nobre da Câmara Municipal da Calheta;

16h00: CMF - Inauguração da Estação de Lavagem de Viaturas, destinada à higienização diária das viaturas afectas ao Departamento de Ambiente, nomeadamente as de remoção e de transferência de resíduos, e as de limpeza urbana, no Edifício dos Viveiros.

Principais acontecimentos registados no dia 7 de Abril, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional do Motociclista, Dia da Mulher Moçambicana, Dia Nacional dos Moinhos e Dia Internacional de Reflexão sobre o Genocídio de 1994 contra os Tutsis no Ruanda:

1263 - Os restos mortais de Santo António de Lisboa são transferidos para a Basílica de Santo António, em Pádua, Itália.

1498 - Os navios de Vasco da Gama, a caminho da Índia, fundeiam em Mombaça, a norte de Moçambique, na costa oriental da África.

1506 - Nasce o espanhol S. Francisco Xavier, padre jesuíta, missionário, mestre de Humanidades, companheiro de Inácio de Loyola.

1614 - Morre, com 73 anos, o pintor grego Doménikos Theotokópoulos, mais conhecido como El Greco, nome maior da arte europeia.

1652 - O holandês Jan van Riebeeck desembarca na Cidade do Cabo, África do Sul, para procurar locais para um forte e uma horta, a mando da Companhia Holandesa das Índias Orientais.

1821 - O Governo liberal saído da Revolução de Setembro de 1820 suprime os chamados "direitos banais", impostos e tributos do período senhorial.

1893 - Nasce, São Tomé e Príncipe, o artista plástico e escritor português José de Almada Negreiros, autor de "Nome de Guerra" e do "Manifesto Anti-Dantas".

1921 - É fundado o Diário de Lisboa.

1943 - Nasce o ciclista Joaquim Agostinho, na localidade de Brejenjas, concelho de Torres Vedras.

1945 - II Guerra Mundial. Os aviadores da Armada norte-americana afundam o maior navio de guerra japonês, o Yamato, no Pacífico.

1947 - É criada, em Lisboa, a Federação Portuguesa de Voleibol.

- Morre, com 83 anos, Henry Ford, industrial norte-americano, fundador da Ford Motor Company. A introdução do modelo Ford T revolucionou os transportes e a indústria dos Estados Unidos da América.

1965 - O Presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, propõe um programa de auxílio ao sudeste asiático que é rejeitado pelo Vietname do Norte e pela China.

1968 - A URSS lança a sonda lunar Luna 14, do Cosmódromo de Baikonur, nas planícies da antiga república soviética do Cazaquistão.

- Morre, com 32 anos, num acidente no circuito alemão de Hockeneim, Jim Clark, campeão de Fórmula 1 britânico.

1975 - Aviões sul-vietnamitas atacam o palácio presidencial de Saigão. O Presidente, Nguyen van Thieu, escapa ileso.

1982 - Os Estados Unidos encetam esforços junto dos governos de Buenos Aires e de Londres para tentar evitar o conflito militar entre a Argentina e o Reino Unido sobre a soberania das Falkland-Malvinas.

1983 - É dado o primeiro passeio no espaço dos astronautas norte-americanos Don Peterson e Story Musgrave, na primeira missão espacial do Challenger da NASA.

1986 - Os serviços do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) revelam que o primeiro mês de cobrança rendeu ao Estado português 24 milhões de contos (cerca de 120 milhões de euros).

1987 - O Dia Mundial da Saúde é assinalado em Portugal com a introdução da vacina VSPR, contra o sarampo, a papeira e a rubéola.

1989 - Um submarino nuclear soviético afunda-se ao largo da Noruega.

1992 - Morre, com 66 anos, a médica e escritora Graça Pina de Morais, autora de "A Origem".

1993 - Morre, aos 85 anos, a atriz Irene Isidro, a sua última aparição pública foi na companhia de actores residentes do Teatro Nacional D.Maria II, no espectáculo 'Passa por Mim no Rossio', de Filipe La Feria.

1999 - É formalizada a constituição da União Humanitária dos Doentes com Cancro, que tem como prioridade criar uma linha de atendimento 'Linha Contra o Cancro'

2003 - Guerra do Iraque. Ao 20.º dia, as forças norte-americanas atingem Bagdad e ocupam o aeroporto e três residências presidenciais.

2004 -- Os ministros da Educação, David Justino, e da Segurança Social e do Trabalho, Bagão Félix, apresentam o Plano Nacional de Prevenção do Abandono Escolar para reduzir até 2010 a taxa de saída precoce das escolas para menos de metade.

- São encontrados, ao largo de Marselha, no Mediterrâneo, os destroços do avião em que desapareceu o escritor e piloto francês Antoine de Saint-Exupéry, aos 44 anos, autor de "O Principezinho", a 31 de julho de 1944, durante a II Guerra Mundial.

2005 - A rádio de informação TSF realiza a primeira emissão radiofónica em Portugal para surdos, através de um endereço online (capacidades.org.pt) onde todos os sons da emissão são traduzidos na língua gestual.

2006 - A Comissão Europeia e os Estados Unidos suspendem a ajuda direta ao Governo palestiniano por o movimento islamita Hamas não renunciar à violência.

2007 - Morre, com 76 anos, Johnny Hart, artista norte-americano, autor da banda desenhada 'pré-histórica' BC, criada em 1958, e com com Brant Parker, outro cartoonista criou 'Wizard of Id'.

- Morre, aos 86 anos, Barry Nelson, ator norte-americano, o primeiro a interpretar o papel de James Bond, na televisão.

2008 - A passagem da chama olímpica de Pequim2008 por Paris, França, fica marcada por vários incidentes protagonizados por manifestantes pró-Tibete.

- As autoridades norte-americanas retiram 534 mulheres e crianças de um rancho do Texas, templo da Igreja Fundamentalista dos Santos dos Últimos Dias em Eldorado, pertencente a uma seita mormon poligâmica.

- Os jurados do inquérito judicial à morte da princesa Diana e de Dodi Al-Fayed revelam o veredicto que conclui pelo homicídio provocado pela conduta negligente dos veículos perseguidores e do Mercedes que os transportava.

2009 - O governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, apresenta a Central de Responsabilidades de Crédito, uma base de dados que centraliza a informação recebida por bancos e outras instituições financeiras relativa às responsabilidades de crédito dos seus clientes (particulares e pessoas coletivas) e que tem como principal objetivo apoiar aquelas entidades na avaliação do risco da concessão de crédito.

2011 -- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, assina o decreto que dissolve a Assembleia da República e que fixa o dia 5 de junho de 2011 para a realização das eleições legislativas.

- Morre, com 87 anos, Maria Emília Tito de Morais, esteve no grupo que fundou o PS e foi a segunda mulher de Tito de Morais (1910-1999), destacado dirigente do partido, do qual chegou a ser presidente.

2012 - Morre, aos 93 anos, Mike Wallace, jornalista norte-americano, o rosto do programa "60 Minutos" na CBS News durante cerca de 40 anos.

2015 - O ministro da Economia alemão, Sigmar Gabriel, considera "estúpidas" as estimativas da Grécia sobre as reparações exigidas a Berlim pela ocupação do país durante a II Guerra Mundial, avaliadas em 278,7 mil milhões de euros.

2017 - Um atentado em Estocolmo, na Suécia, quando um camião roubado atropela várias pessoas no centro da cidade, provoca quatro mortos e 15 feridos.

- Um ataque dos Estados Unidos contra a base aérea síria de Shayrat, de onde terão partido os aviões envolvidos no ataque com armas químicas que no dia 04 provocou a morte de cerca de 86 pessoas em Khan Sheikhun, no noroeste da Síria, mata nove pessoas, entre as quais quatro crianças.

2018 - O ex-Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em duas instâncias por corrupção, sai a pé, rodeado de seguranças, do Sindicato dos Metalúrgicos onde se encontrava desde o dia 05, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, e entrega-se à Polícia Federal.

2020 - Mais de 40 estados dos Estados Unidos da América impõem confinamento devido ao novo coronavírus (covid-19).

- O Presidente da República timorense, Francisco Guterres, promulga o decreto do Parlamento que autoriza a transferência de 250 milhões de dólares (229,97 milhões de euros) do Fundo Petrolífero para reforço do tesouro e combate à covid-19.

- Morre, aos 73 anos, o cantor e compositor de música folk norte-americano John Prine.

2022 - A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) suspende a Rússia do Conselho dos Direitos Humanos devido a alegados crimes de guerra e crimes contra humanidade na Ucrânia.

- Os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) decidem impor um embargo ao carvão russo e o encerramento de portos europeus, como parte da quinta ronda de sanções contra a Rússia.

2023 - Morre, aos 103 anos, Benjamin Berell Ferencz, advogado norte-americano nascido na Hungria. Entre 1947 e 1948, foi procurador principal no caso Einsatzgruppen, sobre a acusação de membros dos esquadrões de execução itinerantes da Alemanha nazi, o seu primeiro caso como advogado. Mais de 20 arguidos do Einsatzgruppen foram condenados por matar quase um milhão de pessoas, o maior julgamento por homicídio na história da humanidade.

2024 - O ginasta Pedro Ferreira conquista a medalha de ouro na prova masculina de trampolim individual dos Europeus que decorrem em Guimarães, Braga.

Este é o nonagésimo oitavo dia do ano. Faltam 268 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: