O futuro dos nanomateriais na Saúde será discutido na Madeira

A Conferência Internacional sobre Tendências Emergentes e Futuro dos Nanomateriais para a Saúde Humana vai decorrer na Madeira, entre os dias 28 e 30 de Novembro. O eventos é organizado pelo Centro de Química da Madeira e pretende ser uma plataforma de intercâmbio de conhecimento e colaboração entre os mais diversificados profissionais da área da saúde, indústria e academia a trabalhar em materiais para a nanomedicina.

"Os temas em destaque nesta edição MAD-Nano incluem novas estratégias para a entrega de fármacos e genes, farmacologia e toxicidade dos nanomateriais, diagnósticos avançados, e terapias inovadoras e, ainda, a utilização da inteligência artificial no desenvolvimento de nanomateriais para aplicações na saúde humana", refere nota à imprensa, referente a esta conferência que decorre no Auditório da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas, e que está aberto à participação de profissionais de saúde interessados em explorar as próximas tendências no desenvolvimento e aplicação médica dos nanomateriais

Os/As interessados/as em participar podem submeter as suas propostas para comunicação oral ou poster até ao dia 21 de Julho, utilizando o modelo disponível no site do CQM. A participação de jovens investigadores é particularmente incentivada.