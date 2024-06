Assim festejaram os 'leões' na Madeira

O restaurante 'O Lagar', no Estreito de Câmara de Lobos acolheu, hoje, um almoço convívio organizado pelo Núcleo do Sporting na Madeira, para prestar homenagem aos campeões de Portugal de futebol sénior.

No encontro da 'família leonina' madeirense marcaram presença alguns ilustres sportinguistas, com destaque para o antigo futebolista do Sporting, Fernandes Mendes. No almoço participaram também: o director geral da Academia do Sporting em Alcochete, Paulo Gomes, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, o presidente do Núcleo do Sporting na Madeira, José Câmara, e o presidente do Sporting Clube da Madeira, Marco Freitas.