Custos com habitação duplicam é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Cada madeirense gasta, em média, 40% do seu rendimento com as despesas da casa. Um valor superior à despendida a nível nacional.

Ebulição política em São Vicente é outro dos temas em destaque. Escolha de candidato do PSD à presidência da Câmara divide José António Garcês e Fernando Góis, vice da autarquia. O ainda presidente prefere um jovem empresário.

‘Carimbo’ da manutenção adiado para se referir ao Nacional que perdeu com o Estrela da Amadora (0-1) a primeira de sete ‘finais’.

Nota para 9 mil emergências pré-hospitalares. Número de ocorrências registadas, no primeiro trimestre, pela Protecção Civil teve um aumento de 6% face ao ano passado.

Por fim, há mais agricultura para além da banana. Na freguesia da Ilha o limão é o rei da festa. No ano passado aquela cultura rendeu, na Região, 1,2 milhões de euros.

