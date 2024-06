Bom dia, o Diário de Notícias destaca na edição desta sexta-feira, 28 de Junho, que o "acordo do 'náufrago' Albuquerque com o Chega 'incomoda' PSD".

Ainda em destaque está a eleição de António Costa como presidente do Conselho Europeu, assim como a morte de Manuel Fernandes. Eis as primeiras páginas dos jornais e revistas nacionais.

Correio da manhã:

- "Taxista doente deixa jovem em risco de vida"

- "Rodrigo, estudante universitário, está em risco de vida"

- "Condutor envolvido em três acidentes graves nos últimos dois anos"

- "União Europeia: Costa aprovado no Conselho Europeu"

- "Alojamento: Estudantes sem bolsa vão ter até 242Euro/mês"

- "Habitação: Novas rendas sobem 10,5%"

- "1951-2024: Morre Manuel Fernandes, o eterno capitão do Sporting"

- "Sporting: Pressão do Arsenal para levar Gyokeres"

- "Benfica: Schmidt preocupado com atraso de reforços"

- "Seleção: Rui Costa apoia António Silva"

- "FC Porto: Deco na Invicta para fechar Mika Faye"

. "Abandona 'Visão': Joana Marques sai da revista por falta de pagamento"

Expresso:

- "Cavaco defende eleições para desbloquear impasse político"

- "Os (difíceis) trabalhos de Costa na Europa"

- "Marcelo e Aguiar-Branco pressionam pacto para a Justiça"

- "Galamba já pediu cinco vezes para ser ouvido"

- "Salário médio nas grandes empresas é inferior a Euro1500"

- "Portugal: as indefinições de um candidato à vitória no Europeu"

- "Governo admite legalizar imigrantes sem processo"

- "Iqbal, a vítima do ódio alimentado pelo Chega"

- "Quem é Keir Starmer, o próximo líder britânico?"

- "Ganhe quem ganhar, será um pesadelo governar a França"

- "Central nuclear de Almaraz vai fechar"

- "Leonor de Espanha visita Portugal"

- "Metsola e Von der Leyen em Cascais"

- "Casa da Música. A ministra da Cultura nomeou o ex-deputado do PSD Luís Campos Ferreira para presidente do Conselho de Fundadores da Casa da Música"

Nascer do Sol:

- "Droga e assaltos fazem disparar alarmes em Lisboa e Porto"

- "UE. António Costa passou à primeira"

- "Turismo. Cristina Siza Vieira faz elogio a Santana e à Figueira da Foz"

- "Francisco César, candidato único a líder do PS-Açores. 'A minha família não me tira responsabilidade, nem me dá uma via verde'"

- "OE2025. Conversas arrancam em julho"

- "Educação. Os cursos com mais procura, as notas e o emprego"

- "Carlos M.ª Bobone. 'Querer ler de forma virginal os Lusíadas é entregar-se ao fracasso'"

- "Benjamin Netanyahu. Um sobrevivente em declínio"

- "País positivo. Segurança dos alimentos. Engenharia industrial. Cannabis medicinal"

Público:

- "Ministra copiou partes de um curso que propôs à Universidade de Lisboa"

- "Acordo em Bruxelas. António Costa eleito presidente do Conselho Europeu"

- "Transportes. Mercado de TVDE já vale 500 milhões e supera táxis"

- "Futebol. Onze coisas que aprendemos com a fase de grupos do Euro"

- "De Bentley a Rolex. Nunca a Justiça teve bens tão valiosos para vender"

- "Literatura. Paul Lynch: 'A grande arte deve levar-nos ao lugar do silêncio'"

- "Eleições em França. Macron quis acabar com esquerda e direita, mas são elas que podem acabar com o centro"

- "Entrevista com Anielle Franco. 'Qualquer acção para melhoria da vida da população negra, aqui e no Brasil, é reparação'"º

Jornal de Notícias:

- "Risco de uvas serem destruídas por quebra no consumo de vinho"

- "1951-2024. Manuel Fernandes. Adeus, leão dos 7-1"

- "António Costa. Líderes dos 27 elegeram primeiro socialista no Conselho Europeu"

- "Manuel Serrão. Empresário interrogado sobre desvio de fundos"

- "Algarve. Falsificadores apanhados em burla com 300 imóveis"

- "Póvoa. Um ano inteiro a trabalhar para a noite de S. Pedro"

- "Seleção. Maioria sem rotina no sistema com três centrais"

- "Jovens a favor do uso de capacete e seguro"

- "Porto. Casa da Música já tem gestores nomeados pelo Estado"

Diário de Notícias:

- "'Começa a haver sobreposição excessiva de posições no sistema de justiça com as da extrema-direita' [David Justino, subscritor do Manifesto dos 50 por uma reforma da Justiça e ex-ministro da Educação]"

- "Confirmado. António Costa será o próximo presidente do Conselho Europeu"

- "Educação. Há cada vez mais alunos de seis anos no pré-escolar"

- "Madeira. Acordo do 'náufrago' Albuquerque com o Chega 'incomoda' PSD"

- "Finanças. Estado mostra a investidores estrangeiros boas contas e diz que precisa de menos dívida"

- "Voltar ao 4x3x3 para recuperar a melhor versão de Portugal diante da Eslovénia"

Negócios:

- "População só cresceu em 36% dos concelhos na última década"

- "Bolsa portuguesa quer seduzir investidores com florestas, hotéis e saúde"

- "Eleições francesas. Novo governo será obrigado a controlar as contas públicas"

- "Entrevista a Nichola Raihani [psicóloga e professora na University College London]. 'A cooperação nem sempre é usada para o bem comum'"

- "Construção. Teixeira Duarte quer 'preços adequados' nas grandes obras"

- "Habitação. Rendas novas em Lisboa caem pelo segundo trimestre"

O Jornal Económico:

- "Governo quer relançar venda da TAP este ano"

- "Alívio do IRS é 'louvável' mas falta 'justiça' para as famílias numerosas"

- "Compra do EuroBic pelo Abanca já tem luz verde do supervisor e 'closing' está previsto para 11 de julho"

- "Et cetera. Extrema-direita segue favorita e promete forçar coabitação em França"

- "'As mulheres gerem orçamentos de forma mais rigorosa', diz Ruth Shaber, presidente da Tara Health Foundation"

- "Impacto da Inteligência Artificial na governance vai estar em debate no dia 3 de julho"

- "'Não podemos ter uma perspetiva de ter CEO pouco ambiciosos' [Paulo Morgado, fundador da rede de 'advisors' Bridgewhat]"

- "Portugal fora da 'lista negra' de Bruxelas ganha margem para reforma da despesa"

- "Lucros das cotadas do PSI sobem 9% no trimestre à boleia das energéticas"

- "Espanha já vale 25% do EBITDA da Bondalti e empresa admite mais investimentos"

O Jogo:

- "Auditoria forense já arrancou. Já permitiu várias descobertas e resultados serão comunicados aos sócios do FC Porto em Outubro"

- "André Villas-Boas tomou posse há 30 dias"

- "Sporting. Manuel Fernandes 1951-2024"

- "Benfica. Besiktas vem por Di María"

- "Braga. Wdowik traz golos e assistências"

- "Seleção. Derrota exige prova de força"

A Bola:

- "Manuel Fernandes 1951-2024. Outro leão se levantará"

Record:

- "Manuel Fernandes 1951-2024: Adeus eterno campeão

- "Nuno Dias: 'Não me imagino a sair do Sporting'"

- "Treinador de futsal diz que não há jogo como o dérbi"

- "Benfica: Trabalha forte nas férias: Marcos Leonardo vai à luta"

- "Besiktas quer juntar Di María a Rafa"

- "FC Porto: Dragão amarrado em dívidas"

- "Euro 2024: Apoio de colegas e família: Todos com António"