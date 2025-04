Festival Nacional de Robótica junta 250 participantes de várias regiões do país

O Madeira Tecnopolo será o palco da 4.ª edição do Festival Nacional de Robótica, que se realiza entre os dias 4 e 6 de Abril, e que junta cerca de 250 participantes de várias regiões do país. A organização é da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e da Sociedade Portuguesa de Robótica.

Segundo nota à imprensa, "o Festival Nacional de Robótica habitualmente transforma-se numa grande festa, pela forma como envolve esta comunidade, não apenas de alunos e de professores, mas também um conjunto de investigadores em torno da tecnologia, da inovação e da investigação na área da robótica".

Os objectivos passam por motivar os estudantes para uma área tecnologicamente avançada e multidisciplinar; participar no desenvolvimento da investigação em Robótica e Automação; e disseminar onhecimento Científico e Tecnológico.

No Madeira Tecnopolo haverá diferentes competições e demonstrações 'Rookies e Major', tais como FreeBots, Impressão 3D, First Challenger, Busca e Salvamento, Robot@Factory, Dragster ou Manipuladores Robóticos Industriais, entre outras. O Festival oferece ainda um conjunto de iniciativas extra como visitas de estudo e workshops, bem como uma actividade formativa b-learning de 13 horas numa área de Doutoramento na Universidade da Madeira – “Inteligência Artificial com Aplicações em Visão Computacional”.

A Sessão de Abertura está agendada para as 15 horas do dia 4 de Abril e a entrega de prémios e encerramento decorre no domingo, pelas 11 horas.