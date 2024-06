PS e PSD 'chumbam' requerimento do Chega para ouvir Costa e Galamba no parlamento

O requerimento do Chega para ouvir no parlamento o ex-primeiro-ministro, António Costa, e o ex-ministro João Galamba, sobre a demissão da ex-presidente executiva da TAP, foi hoje 'chumbado' com votos contra do PS e PSD.

O requerimento foi hoje votado pelos deputados da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação e contou com os votos a favor do Chega e da Iniciativa Liberal e a abstenção do PAN.

No final da votação, o deputado do Chega Filipe Melo anunciou que o partido vai avançar com um requerimento potestativo para forçar a audição dos dois ex-governantes, que será enviado à comissão esta tarde.

Na semana passada, o Chega anunciou que ia propor a audição na Assembleia da República do ex-primeiro-ministro António Costa, após a CNN Portugal ter divulgado uma escuta da operação Influencer, de 05 de março do ano passado, na qual António Costa terá dito ao ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba, que Christine Ourmières-Widener teria de sair da liderança da TAP por razões políticas, por forma a conter eventuais danos para o Governo.