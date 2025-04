'XIV encontro de música no PE' esta sexta-feira no salão paroquial de Santana

Na próxima sexta feira, 4 de Abril, irá decorrer o XIV encontro: Música no PE, no salão paroquial de Santana, às 10 horas, um evento organizado pela equipa do Caminho Chão da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, contando com a colaboração da Câmara Municipal de Santana.

A iniciativa pretende ser "uma oportunidade educativa e sociocultural com crianças da educação pré-escolar, que pretende trabalhar numa perspectiva holística e de uma forma cumulativa, competências diversas, sobretudo ao nível das diferentes áreas de Expressão Artística, mas também, de interação social. "

"O encontro irá reunir os diferentes edifícios do concelho de Santana, evidenciando a Escola como realidade aberta que ultrapassa os muros físicos! O evento irá reunir no Salão Paroquial de Santana cerca de 144 crianças e contará com a presença de uma escola convidada, a EB1/PE/C Engenheiro Luís Santos Costa. A Equipa de Animação da Direção de Serviços de Educação Artística, irá também abrilhantar este encontro com o espetáculo de marionetas: A FADA VIOLETA e a magia da metamorfose", conclui nota enviada.