Chega mantém que só viabiliza governo sem Albuquerque

Miguel Castro acaba de reafirmar que só viabiliza um Governo Regional do PSD sem Miguel Albuquerque.

À entrada para um encontro no salão nobre do Governo Regional, pedido pelo executivo de Albuquerque, para tentar encontrar forma de viabilizar o Programa de Governo, o dirigente do Chega Madeira votou a reafirmar a última posição do seu partido.

Miguel Castro também rejeitou que a alteração de posição, afirmada hoje pelo Representante da República, Ireneu Barreto, tenha sido pelo Chega. Algo que contraria o que aconteceu, quando, à saída daqui audiência com o Representante da República, disse inviabilizar um governo de esquerda e que não seria pelo Chega não haveria Governo.

Na reunião, estão presentes Jorge Carvalho, número dois do Governo, que preside, o secretário das Finanças, Rogério Gouveia, o chefe de gabinete de Albuquerque, Rui Abreu, e os representantes do Chega, IL, PAN e PSD, este representado por Jaime Filipe Ramos.