Todos já esperavam, mas choque é a palavra para as tarifas da América

Bom dia. Para a maioria dos jornais esse nem é o tema com maior destaque, mas é, seguramente, o tema que está em praticamente todas primeiras páginas, com excepção dos desportivos. As tarifas impostas globalmente pelos Estados Unidos da América geram choque, ainda que já fosse esperado algo disruptivo.

No semanário Expresso:

- "Vídeo de violação de menor em Loures foi visto 32 mil vezes"

- "Adolescência: 'Temos falhado com os rapazes'"

- "Susanne Kaiser sobre 'o que frustra muitos homens'"

- "Devemos proibir o acesso às redes aos menores de 16?"

- "Para onde corre Centeno, um político na reserva?"

- "Governos europeus tremem com tarifas de Trump"

- "Espanha vai dar Euro14,1 mil milhões a empresas, Portugal vai avaliar"

- "Mercados caem, tecnológicas em perda: explicador para a crise"

- "Reembolsos de IRS caem a pique e entram na campanha eleitoral"

- "Programa do PS: mais abonos, menos impostos e sem reversões"

- "Empresas querem 'via verde' para 110 mil imigrantes"

- "Há menos homens a partilhar licença paternal"

- "IA deixa em risco 30% dos postos de trabalho em Portugal"

- "Chefe da Marinha pede dois novos submarinos"

- "Especial ranking das escolas"

- "Duarte com apoios de Moreira"

- "Rangel quer acordo de regime na Defesa"

- "FC Porto-Benfica: os números ajudam a explicar esta época"

No semanário Nascer do Sol:

- "Marcelo prescindiu da reposição dos 5% de salário dos políticos"

- "AD lidera intenções de voto, indecisos ultrapassam PS"

- "Entrevista a Francisco Assis, eurodeputado do PS. 'Não podemos estar a mudar de líderes em função dos resultados eleitorais'"

- "Montenegro já entregou os documentos da Spinumviva à PGR"

- "Criminalidade geral e violenta aumentou nos dois primeiros meses do ano"

- "Campanha. Chega gasta 500 mil euros em cartazes"

- "Política. Medina recusou concorrer por Leiria"

- "Tecnologia. Cinco coisas que não deve partilhar no ChatGPT"

- "Portugal Amanhã. João César das Neves. 'A cultura portuguesa não é muito favorável ao patrão ou ao investidor'"

- "Gronelândia. Quais são os recursos desejados por Trump"

- "Kits de emergência. Alarmismo ou uma medida prudente?"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista Gouveia e Melo: 'Não me sinto obrigado a ficar calado'"

- "Um em cada três empregos em Portugal está em 'alto risco' devido à inteligência artificial"

- "Legislativas: Pedro Nuno Santos tenta relativizar saída de Sérgio Sousa Pinto das listas do PS"

- "'Rankings' escolares. Diferença entre privado e público acentuou-se em 2024"

- "Caso 'Pactum'. PJ faz 75 buscas por suspeitas de corrupção, incluindo no Banco de Portugal"

- "Teatro. Do West End para Portugal. A 'Comédia que dá para o torto' está de regresso"

- "Tarifas, o dia seguinte. 'É o maior ataque desde a Segunda Guerra' e o 'pior pesadelo da Europa'"

No Correio da Manhã:

- "Mistério na herança. Desaparecem milhões de Pinto da Costa"

- "Justiça no rasto das transferências de dinheiro. Contas quase a zero"

- "PJ investiga negócio da autarquia de Cascais. Terreno à beira-mar vendido pela câmara a preço inferior ao valor de um apartamento T1"

- "Sporting 2 Rio Ave 0. Via verde para o Jamor"

- "Benfica. Campeonato acaba para Renato com nova lesão"

- "Viana do Castelo. Utente de lar violada por doente"

- "Reembolsos. Mudanças fiscais baixam devolução do IRS"

- "Menino de 5 anos. Morre com cabeça presa na janela do carro"

No Público:

- "Escolas públicas dominam topo do novo ranking da superação"

- "Grande Lisboa e península de Setúbal saem-se mal"

- "Cursos agrícolas. 'Estes alunos têm trabalho onde quiserem'"

- "Vai escolher a escola do seu filho? Pergunte quantos professores são efectivos"

- "Literatura. Camila Sosa Villada recusa o papel de vítima"

- "EUA. Novas tarifas custam mais de 80 mil milhões à União Europeia"

- "Sondagem. Dois terços querem mais explicações de Montenegro"

- "Inteligência artificial. Automação ameaça 30% dos empregos em Portugal"

No Jornal de Notícias:

- "Cartel da informática suspeito de controlar compras do Estado"

- "Ranking das escolas. Secundárias do Porto dominam top 100"

- "Sondagem. Portugueses querem que Marcelo force maioria no Parlamento"

- "Sporting 2-0 Rio Ave. Leão põe duas garras na final da Taça"

- "Reportagem. Linha da Beira Alta cresce, mas continua a andar muito devagarinho"

- "Marcas chinesas aproveitam desastre da Tesla para ganhar mercado"

- "Trabalho. Digitalização coloca um terço dos empregos em risco"

- "CREP. Transporte de mercadorias deixa de pagar portagem"

- "Matosinhos. Literatura em Viagem recebe Bruno Nogueira"

No Negócios:

- "Choque. O mundo virado do avesso. Como as tarifas vão mexer com o mundo. Quem é Peter Navarro, o general da batalha comercial de Trump. Empresários avisam para múltiplos impactos. Pânico nas bolsas e alerta nos bancos centrais"

- "Entrevista a António Monegal. 'Todas as guerras começam com palavras'"

- "Trabalho. Profissões em risco de 'colapso' cobrem quase 30% do emprego"

- "Mobilidade. Governo quer duplicar verba para 'cheques' dos elétricos"

- "Adalberto Campos Fernandes. Centros de saúde em PPP? 'Não há risco nenhum'"

No Jornal Económico:

- "Fisco já pode ir atrás de quem teve IVA de 6%"

- "Macron quer vingança, Melon, diálogo, a UE está a meio"

- "Maria João Carioca. Temos a mais jovem refinaria da Europa. Vamos aproveitar?"

- "'Portugal tem um problema sério de asfixia fiscal'. Margarida Balseiro Lopes"

- "Cultura. A RTP2 é o refúgio da inteligência televisiva"

- "Portugal entra no top 3 dos países da UE com maior taxa de economia paralela"

- "BdP, AMA e outras entidades públicas alvo de buscas por suspeitas de corrupção"

No A Bola:

- "Sporting 2-0 Rio Ave. Sentido único. Leões dominam vila-condenses e ganham boa vantagem para o Jamor"

- "Rui Borges: 'Criámos várias oportunidades, podíamos levar a eliminatória mais resolvida'"

- "Benfica. Renato Sanches volta a parar"

- "FC Porto. Dragão é fortaleza. Sem derrotas em casa para a Liga desde 7 de abril de 2024"

- "Turquia. Mourinho arrisca castigo pesado"

- "Futsal. 'No Sporting para sempre', Bernardo Paçó trouxe a Taça de Portugal a A Bola"

No Record:

- "Sporting 2-0 Rio Ave. Panenka para o Jamor. Geny e Gyokeres abrem janela da final"

- "Sporting. Entrevista. Diogo Santos mostra a Taça: 'Quero ficar sempre no Sporting'"

- "Benfica. Sanches volta a parar. Quarta lesão muscular da época"

- "Dragão joga o orgulho. Desde 2020/21 que não acaba a Liga sem ganhar um clássico"

- "Caso do zelador de Villas-Boas. Agressores condenados a prisão"

- "FPF. Proença em último. 'O futebol português saiu derrotado'"

E no O Jogo:

- "Taça de Portugal. Sporting 2-0 Rio Ave. Um pé na final. Leões, com Geny Catamo em evidência, venceram equipa de Vila do Conde na primeira mão das meias-finais"

- "Rui Borges. 'Podíamos ter resolvido a eliminatória'"

- "FC Porto. Mora no trono mundial. Portista lidera ranking dos médios-ofensivos sub-19"

- "Dragões seguram pérolas da formação"

- "Pedro Proença fica de fora do Comité Executivo da UEFA. Presidente da FPF foi o menos votado, mas garante voltar em 2027. 'Perdemos todos'"

- "Braga questiona Reinaldo Teixeira. Em causa o cargo de Coordenador dos Delegados da Liga"

- "Benfica. Renato Sanches volta a parar. Médio sofreu lesão muscular e tem em risco o que resta da época nacional"

- "Portugueses. José Mourinho pode levar castigo pesado. Provocação do treinador do Galatasaray terá enervado o técnico luso no dérbi de Istambul"