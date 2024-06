Chega apresenta na República e na Madeira votos de congratulação à Casa de São João de Deus

O deputado do Chega na Assembleia da República e o grupo parlamentar do mesmo partido na Assembleia Legislativa da Madeira deram entrada a votos de congratulação à Casa de Saúde de São João de Deus por ocasião do centenário daquela instituição.

Descrevendo a Casa de Saúde como uma instituição “com uma história rica e inspiradora, marcada pelo seu compromisso com a oferta de cuidados e apoio aos mais vulneráveis”, o texto dos votos apresentados pelo deputado nacionais e regionais do Chega sublinha o facto de que, ao longo do tempo, a Casa de Saúde tem “evoluído, adaptando-se às novas necessidades, enfrentando desafios cada vez mais complexos e consolidando-se como um pilar essencial na saúde mental e reabilitação social”.

“Neste seu século de existência, a Casa de Saúde de São João de Deus tem desempenhado um papel exemplar no apoio aos mais necessitados, destacando-se pela sua dedicação inabalável e uma abordagem humanizada. Não é surpreendente que a instituição se tenha se tornado um refúgio para aqueles que enfrentam problemas graves, proporcionando um ambiente de esperança", diz Francisco Gomes, deputado do Chega na Assembleia da República.

Os votos de congratulação do Chega apresentados em Lisboa e no Funchal conferem especial destaque ao trabalho da Casa de Saúde de São João de Deus no tratamento de dependências de álcool e drogas.

Assim, o partido, pelas vozes dos seus deputados na República e na Região, sublinha que a instituição tem desenvolvido programas especializados, alguns deles pioneiros, que abordam estas questões de forma holística, combinando tratamentos médicos, apoio psicológico e programas de reintegração social. Desta forma, a Casa de Saúde tem conseguido “transformar vidas, ajudando muitos a superar suas dependências e a reconstruir o seu futuro”.

A concluir, os votos do Chega destacam que a qualidade do trabalho desenvolvido pela Casa de Saúde de São João de Deus não é fruto do acaso, mas sim o espelho do esforço e dedicação de uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde. Para o partido, médicos, enfermeiros, terapeutas e outros colaboradores têm trabalhado incansavelmente para manter os elevados padrões de cuidado e inovar nas práticas de tratamento.

“A Casa de Saúde de São João de Deus é merecedora de reconhecimento e gratidão por um século de serviço exemplar. Temos toda a certeza que a celebração dos seus primeiros cem anos de existência será um marco de inspiração para que continue a sua nobre missão, sempre em prol dos mais necessitados", diz Miguel Castro, presidente do Chega-Madeira.