Revolta da Madeira volta a ser assinalada 94 anos depois

Na madrugada de 4 de Abril de 1931, iniciou-se um levantamento militar na Madeira contra o governo da ditadura nacional (1926-1933), que, alguns dias depois, haveria de se estender ao arquipélago dos Açores.

É esse momento que hoje volta a ser assinalado, pelas 11 horas, junto ao monumento que evoca essa circunstância, no Largo Charles Conde de Lambert, reunindo os mais altos representantes regionais. Está prevista a deposição de coroas de flores no local, como habitualmente acontece.

A Revolta da Madeira, também conhecida por Revolta das Ilhas, por referência aos acontecimentos verificados nos Açores, ou por Mornaça ou Revolta dos Deportados (por alusão ao envolvimento dos militares e políticos civis opositores ao regime que haviam sido deportados para as ilhas e para as colónias), teve como antecedentes a Revolta da Farinha, desencadeada dois meses antes, por contestação à política económica do governo nacional.

O descontentamento generalizado, impulsionado pela crise internacional de 1929 (Grande Depressão) e pela fome que grassava na Região, levou a que os militares encontrassem nos populares um grande aliado, fazendo com que o levantamento só fosse neutralizado no dia 2 de Maio, após a luta de vários dias com as tropas vindas do continente. Nos Açores, o levantamento foi mais fugaz, não indo além de nove a 10 dias, sem qualquer resistência ou luta.

Todos os anos, a Revolta da Madeira é assinalada junto ao monumento erigido por evocação a esse momento da história regional.

O levantamento que se iniciou às 7 horas da manhã do dia 4 de Abril de 1931 foi chefiado por Ferreira Camões e levou à prisão de vários elementos da autoridade na Região, bem como à ocupação de várias repartições públicas. Foi nomeada uma Junta Revolucionária, liderada por Sousa Dias.

Pretendiam os revoltosos que se pusesse fim ao regime iniciado a 28 de Maio de 1926. O sucesso inicial do movimento na Madeira fez com que nos Açores, nomeadamente nas ilhas de São Miguel, Terceira, Graciosa e São Jorge, os militares e políticos deportados desencadeassem um levantamento semelhante, o mesmo acontecendo em algumas colónicas, como a Guiné.

Mas, na metrópole, a revolta não chegou a despontar.

Entretanto, na Madeira, alguns cidadãos estrangeiros que vivam na Região criam uma zona neutra em alguns hotéis, maioritariamente com britânicos, brasileiros e norte-americanos). O Reino Unido chega a enviar para os mares madeirenses uma força naval que chegou a desembarcar, sem interferir no conflito.

Vários momentos da Revolta da Madeira captados pelos Atelier Vicentes.

Pelo contrário, o governo nacional não dispunha de meios adequados e sentiu alguma dificuldade em enviar para a Madeira a força militar que haveria de pôr cobro ao levantamento, quase um mês depois.

A 26 de Abril houve uma primeira tentativa de desembarque no Caniçal, que acabou gorada. As forças acabam por conseguir desembarcar no dia seguinte, em São Lourenço, com sete dias de combates. Machico foi a primeira localidade a ser tomada pelas forças governamentais e nem mesmo a destruição de pontes e outras vias de comunicação pelos revoltosos impediu que o contingente chegasse ao Funchal.

A 2 de Maio os revoltosos deixam de resistir e fogem a bordo do cruzador britânico HMS London, um dos navios que estava nos mares da Ilha para salvaguardar os interesses dos britânicos na Região. Os que permaneceram na Madeira acabaram deportados para Cabo Verde.

É, pois, este momento importante da história da Madeira e de Portugal que hoje se assinala.

Efemérides

1618 - Armand-Jean du Plessis, cardeal de Richelieu, é exilado em Avignon, acusado de intrigas junto da rainha-mãe de França, Maria de Médicis.

1917 - I Guerra Mundial. As primeiras tropas portuguesas entram nas trincheiras da Flandres. É morto o primeiro soldado português em combate, António Gonçalves Curado.

1941 - Por proposta do Prof. Doutor Francisco Gentil, é fundada legalmente na portaria n.º 9772, emitida pelo Ministério da Educação Nacional -- Direcção Geral do Ensino Superior e de Belas Artes e publicada no Diário do Governo n.º 78/1941, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, assente em dois princípios fundamentais: a Humanização e a Solidariedade.

1949 - Com a assinatura do Tratado de Washington, em Washington, nos Estados Unidos, é criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN/NATO) pelos membros fundadores: Estados Unidos, França, Reino Unido, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Itália, Dinamarca, Noruega, Islândia, Canadá e Portugal, "O Tratado deriva sua autoridade do Artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que reafirma o direito inerente dos estados independentes à defesa individual ou colectiva".

1968 - Morre, assassinado, aos 39 anos, o pastor protestante Michael King, Jr., Martin Luther King, líder da defesa dos direitos cívicos dos negros norte-americanos, Prémio Nobel da Paz em 1964.

1969 - Médicos do hospital de Houston, no estado norte-americano do Texas, implantam, pela primeira vez, um coração artificial num homem de 43 anos. O paciente sobrevive quatro dias.

2005 - Passa a ser proibida, pelo decreto-lei 76/2005, emitido pelo Ministério da Saúde e publicado no Diário da República n.º 65/2005, a venda de tabaco a menores de 16 anos em Portugal. Altera o Decreto-Lei n.º 25/2003, de 4 de Fevereiro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2001/37/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Junho, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados membros no que respeita ao fabrico, à apresentação e à venda de produtos do tabaco.

2020 - A Comissão Europeia aprova dois regimes de apoios estatais do Governo português à economia para fazer face às consequências da pandemia provocada pelo novo coronavírus (covid-19), no valor de 13 mil milhões de euros.

2023 - A Finlândia torna-se o 31.º Estado-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

