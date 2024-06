Costa afirma-se empenhado em promover a unidade entre os 27 Estados-membros

António Costa, hoje eleito presidente do Conselho Europeu, afirma que assumirá o cargo com "enorme sentido de missão", empenhado em promover a unidade entre os 27 Estados-membros e a Agenda Estratégica para os próximos cinco anos.

Esta posição foi transmitida pelo ex-primeiro-ministro português na sua conta na rede social X (antigo Twitter), depois de ter sido noticiada a sua eleição pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia para o cargo de presidente do Conselho Europeu, com um mandato de dois anos e meio.

"É com um enorme sentido de missão que assumirei a responsabilidade de ser o próximo presidente do Conselho Europeu. Agradeço aos membros do Conselho Europeu pela confiança que em mim depositaram ao me elegerem, bem como ao Partido Socialista Europeu (PSE) e ao Governo de Portugal pelo seu apoio nesta decisão", escreveu António Costa.

O anterior primeiro-ministro português acrescentou que, como presidente do Conselho Europeu, a partir de 01 de dezembro, estará "totalmente empenhado em promover a unidade entre os 27 Estados-membros e focado em implementar a Agenda Estratégica, hoje aprovada e que orientará a União Europeia nos próximos cinco anos".

Além de ter agradecido o apoio do PSE e do Governo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro, nesta sua mensagem o ex-líder do executivo português congratulou-se com a decisão do Conselho Europeu de propor Ursula von der Leyen para um segundo mandato como presidente da Comissão Europeia e de nomear Kajas Kallas como alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

"Pretendo trabalhar em estreita colaboração com elas, num espírito de cooperação leal entre as instituições europeias", salientou.

António Costa agradeceu ainda ao presidente cessante do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, "pela sua enorme dedicação à Europa" e desejou-lhe o melhor para o seu restante mandato naquelas funções.

António Costa foi escolhido para suceder ao belga Charles Michel (no cargo desde 2019) na liderança do Conselho Europeu, a instituição da União Europeia que junta os chefes de Governo e de Estado do bloco europeu, numa nomeação feita por maioria qualificada (55% dos 27 Estados-membros, que representem 65% da população total).

Primeiro-ministro de Portugal entre 2015 e 2023, tendo chefiado três governos -- o último dos quais suportado por maioria absoluta no parlamento -, António Costa é o primeiro português e o primeiro socialista à frente do Conselho Europeu.