Raimundo e Ventura consideram que "há um mundo de diferença" entre ambos

O secretário-geral do PCP e o presidente do Chega consideraram hoje que "há um mundo de diferença" entre ambos, num debate em que divergiram sobretudo em relação aos apoios às empresas e o papel do Estado.

Num debate na CNN Portugal, André Ventura fez interrupções e acusações sucessivas ao PCP, que qualificou como "um partido antidemocrático", "o maior proprietário imobiliário do país", amigo da Rússia, o que Paulo Raimundo resumiu como "a cartilha" esperada, queixando-se de não conseguir falar.

"Não venha a falar de democracia comigo", retorquiu o secretário-geral do PCP, que, em contrapartida, associou o Chega aos interesses de grandes grupos económicos -- "alguns deles que sustentam o seu partido", disse para Ventura -- e criticou a sua proposta de descida do IRC para 15%.

"Como é que vai explicar aos professores, aos médicos, às forças de segurança, aos bombeiros, que lhes vai cortar dois mil milhões de euros por ano de possibilidade de receita para investir?", questionou Raimundo.

Neste frente a frente moderado pelo jornalista João Póvoa Marinheiro, em período de pré-campanha para as legislativas de 18 de maio, tanto o representante da coligação CDU (PCP/PEV) como o presidente do Chega se identificaram como originários da periferia de Lisboa, mas concordaram que nada os une.

As divergências quanto ao IRC levaram André Ventura a afirmar: "Isto é um mundo entre nós de diferença". Paulo Raimundo subscreveu: "Pois é, há um mundo muito grande entre nós de diferença".

Recuando ao período da chamada "Geringonça", o presidente do Chega lembrou o apoio do PCP à governação do PS chefiada por António Costa e responsabilizou os comunistas pela falta de médicos de família, carga fiscal e alunos sem professor.

"Eu sei que o André Ventura ainda tem atravessada na garganta a situação de 2015 e nunca mais vai perdoar o PCP por ter afastado o Governo de Passos e de Portas, esse Governo que o André Ventura então aplaudia, aplaudia então todo contente com a 'troika'", reagiu Paulo Raimundo, recordando o passado de Ventura no PSD.