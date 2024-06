Obras de requalificação da Unidade de Neonatologia conhecidas esta quinta-feira

No âmbito da campanha 'Vales que Vêm por Bem', promovida pela Missão Continente, para apoiar as obras da Unidade de Neonatologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, será realizada uma visita institucional ao local esta quinta-feira, às 10 horas. "O Hospital Central do Funchal abre assim portas, com o objectivo de dar a conhecer as obras de requalificação que a Missão Continente ajudou a alcançar, em conjunto com os madeirenses", explica um comunicado de imprensa enviado pela Missão Continente.

A visita contará com a presença do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, do presidente do conselho de administração do SESARAM, Herberto Jesus, do director clínico do hospital, José Júlio Nóbrega e da directora do Serviço de Neonatologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Edite Costa. Em representação da Missão Continente estará o CEO, Luís Moutinho.

"A campanha "Vales que Vêm por Bem' decorreu nas lojas Continente na Madeira, através da venda de vales solidários de 1€ e 5€, entre 26 de Julho e 3 de Setembro de 2023. Neste período, o apoio dos madeirenses resultou num donativo de 50 mil euros para o serviço de medicina intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Além da campanha 'Vales que Vêm por Bem', a Missão Continente apoiou directamente a unidade com as obras de ampliação do serviço de Neonatologia e 50 mil euros para aquisição de equipamentos", conclui a nota de imprensa.