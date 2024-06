Albuquerque afirma que “é positivo para Portugal” ter António Costa no Conselho Europeu

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse, esta tarde, que a indicação de António Costa para presidente do Conselho Europeu é algo “positivo para Portugal”, sublinhando que “as divergências políticas” que teve com o ex-primeiro-ministro socialista “não impedem de o apoiar” e de achar que “ele tem condições para fazer um bom trabalho”.

Falando no sítio da Bica de Pau, em São Gonçalo, à margem da visita às obras de requalificação da Estrada do Aeroporto, o governante madeirense comentou o acordo preliminar para a nomeação de António Costa para o Conselho Europeu: “Eu apoio. Eu acho que é bom. Não tenho nenhuma dúvida que é positivo para Portugal. Uma coisa é ser crítico da governação e outra coisa é apoiar um compatriota nosso num lugar de destaque na Europa e num organismo tão importante como é o Conselho Europeu. As divergências políticas que eu tive com o António Costa não impedem de o apoiar e acho que ele tem condições para fazer um bom trabalho”.