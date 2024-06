Unidade do Doente Frágil do SESARAM recebe 1.º prémio em Congresso Nacional

A Unidade do Doente Frágil (UDF) do Serviço Regional de Saúde (SESARAM, EPERAM) foi, novamente, reconhecida com o primeiro prémio no 17.° Congresso Nacional do Idoso - Geriatria 2024.

De um total de 116 pósteres apresentados, o trabalho "Centrando as atenções no doente com Síndrome de Fragilidade - Casuística de uma Unidade do Doente Frágil" foi premiada na categoria de Melhor Poster.

O trabalho foi apresentado pelo médico internista João Tiago Loja, no reunião magna nacional, que decorreu nos dias 20 e 21 de Junho de 2024, no Porto Palácio Hotel.

Importa salientar que "a UDF do SESARAM já foi várias vezes agraciada e distinguida, no âmbito dos projetos desenvolvidos pela sua equipa", informa uma nota da instituição. "A UDF, pioneira na Região Autónoma da Madeira e no País, surge na sequência da sensibilidade existente para o problema da fragilidade e de um desafio lançado pela Direção Clínica e pelo Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM", acrescenta.

Esta Unidade está localizada no Hospital dos Marmeleiros e é coordenada pelo médico Miguel Homem Costa.