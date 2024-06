CEO da TAP afirma que não conhece nem nunca falou com António Costa

O presidente executivo da TAP, Luís Rodrigues, afirmou hoje que não conhece nem nunca falou com António Costa, após terem sido divulgadas escutas em que o ex-primeiro-ministro terá afirmado já ter um substituto para Christine Ourmières-Widener.

"Fico muito lisonjeado com o comentário. Não conheço o Dr. António costa, nunca o vi nem falei com ele por qualquer meio pessoal ou outro", afirmou Luís Rodrigues que está hoje a ser ouvido na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação sobre a situação da companhia, nomeadamente, sobre os prejuízos registados no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024.

A CNN Portugal divulgou hoje uma escuta da operação Influencer, na qual António Costa terá dito ao ex-ministro João Galamba que Christine Ourmières-Widener teria de sair da liderança da TAP por razões políticas, por forma a conter eventuais danos para o Governo e em que refere já ter "um gajo muito bom" como solução para liderar a TAP: Luís Rodrigues, da SATA, que "é um factor de tranquilidade e descompressão".

A questão das declarações de Costa, citadas na referida escuta, foi colocada pelo deputado do Chega Filipe Melo, após o seu partido ter anunciado que vai propor a audição na Assembleia da República do ex-primeiro-ministro António Costa para dar explicações aos deputados na sequência de notícias de que terá dado indicação para o despedimento da ex-CEO da TAP.