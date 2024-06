'Confiança' pede mais atenção do Funchal aos migrantes

As condições oferecidas aos migrantes que escolhem a cidade do Funchal para viver, muitos deles ligados ao turismo e à construção civil, foi um dos aspectos levados à reunião de Câmara desta quinta-feira, pelos vereadores da coligação 'Confiança'. Nesse encontro, os elementos da oposição apresentou uma proposta que recomenda à Câmara Municipal do Funchal (CMF) a apresentação de um Plano de Integração de Migrantes.

"Este plano tem como principal objectivo garantir que os novos residentes tenham as condições adequadas para se estabelecerem e contribuírem positivamente para a nossa comunidade, reafirmando valores de solidariedade, igualdade e respeito mútuo, alinhados com as diretrizes europeias e nacionais", referem os elementos da 'Confiança', em comunicado enviado às redacções na tarde de hoje.

Na mesma missiva, esclarecem que a mesma inclui a introdução de políticas locais que facilitem o envolvimento nas diversas esferas culturais, já que dizem reconhecer "o papel fundamental da cultura como veículo da coesão social". Pedem, igualmente, "programas educativos que incentivem a compreensão e o respeito pela diversidade cultural promovendo assim um ambiente inclusivo e a criação de um Centro de Apoio Municipal para coadjuvar com as questões burocráticas".

"Defendemos que a plena integração enriquece a nossa sociedade, promove valores de respeito, tolerância e solidariedade mas, sobretudo, será uma oportunidade de enriquecer cultural, social e economicamente o nosso município", referiu a vereadora Micaela Camacho.

Esta reunião serviu, também, para a 'Confiança' propor um voto de louvor ao jovem atleta do Clube Sport Marítimo, Mateus Belo Jesus, que mereceu aprovação por unanimidade, o que, defendem, "traduz o reconhecimento às conquistas e méritos do atleta de atletismo que tem honrado a nossa cidade".

"Esta distinção serve como reconhecimento formal e como incentivo para que continue a trilhar o caminho do sucesso com determinação e paixão pelo desporto e que continue a inspirar outros jovens para a prática desportiva", reforçou a vereadora Micaela Camacho.