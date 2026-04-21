EUA garantem ter travado 28 navios durante bloqueio aos portos iranianos

O Comando Central dos EUA (Centcom) garantiu hoje que 28 navios regressaram aos portos iranianos desde que impôs o encerramento do Estreito de Ormuz, há uma semana, bloqueando completamente a área à navegação.

"Desde o início do bloqueio americano aos navios que entram ou saem dos portos iranianos, as forças norte-americanas ordenaram que 28 embarcações regressassem ao porto", indicou o comando que supervisiona as operações militares no Médio Oriente numa curta nota nas redes sociais.

As autoridades iranianas ainda não confirmaram se vão participar na segunda ronda de negociações com os Estados Unidos, agendada para Islamabade, poucas horas antes do fim do cessar-fogo temporário, alegando que a administração Trump não está a "levar a sério" o processo negocial.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, ainda estava hoje em Washington, aumentando o clima de incerteza sobre a realização de uma segunda ronda de negociações com o Irão.

Na sexta-feira, Washington anunciou que "manteria o seu bloqueio naval (contra o Irão)", apesar da trégua alcançada no Líbano e da subsequente reabertura do Estreito de Ormuz por Teerão, que voltou a restringir a navegação nesta passagem.

Os Estados Unidos aplicaram um bloqueio naval aos portos e navios iranianos, que mantiveram mesmo após o Irão ter autorizado na sexta-feira a passagem de navios pelo estreito de Ormuz.

O Irão voltou horas depois a bloquear o estreito, pelo facto de Washington manter o seu bloqueio naval.

Embora o Presidente republicano tenha afirmado que o cessar-fogo terminaria na quarta-feira à noite de Washington, o Paquistão, país mediador, afirmou que a trégua termina às 00:50 de quarta-feira, hora de Lisboa.

Por sua vez, a televisão estatal iraniana anunciou que a trégua terminaria às 01:00 de quarta-feira, hora de Lisboa.