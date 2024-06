Migrantes alojados de forma ilegal em armazém

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 22 de Junho, dá conta que o actual Centro Logístico da Madeira, localizado no Campanário, serve de dormitório para dezenas de trabalhadores de uma empresa de limpezas. Espaço não tem licença de habitabilidade.

Chega ‘sossegou’ Representante da República

Descubra que Ireneu Barreto vai pronunciar-se publicamente, na próxima semana, sobre as garantias que obteve de Miguel Castro na viabilização de um governo presidido por Albuquerque.

Abate de embarcações para salvar armadores

Presidente da Coopesca diz que há gente no Caniçal que, este ano, só ganhou 700/800 euros.

Fã japonesa vaticina ‘hat-trick’ de Ronaldo

Conheça Kazuco Soeno que foi de propósito à Alemanha por causa de CR7 e a difícil escolha de um ‘madeirense turco’ que deu nas vistas com a camisola do Pontasolense e jogou no Nacional. Portugal – Turquia promete fazer nova enchente no Largo da Restauração.

