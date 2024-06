'Fernão de Ornelas' transformada em 'Marchódromo'

Depois do prólogo na Praça do Carmo, palco central dos Altares de São João, as Marchas Populares Solidárias desfilam agora ao longo da Rua Dr. Fernão de Ornelas, concorrida artéria transformada em 'Marchódromo' com centenas de locais e visitantes entre o muito público.

Este ano estão envolvidas 400 pessoas nas oito marchas populares solidárias.

Trata-se de um evento promovido pela Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da Junta de Freguesia da Sé e Sociohabita. Tal como aconteceu em anos anteriores, os 'Altares de São João' contam com o DIÁRIO de Notícias da Madeira como media partner.