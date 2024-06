Bloco de Esquerda exige responsabilização dos empresários no caso dos migrantes

O Bloco de Esquerda (BE) Madeira veio hoje a público manifestar a sua " preocupação" com a "exploração de pessoas imigrantes por empresas da nossa Região", pedindo a sua responsabilização.

Em causa está a notícia, que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 22 de Junho, que dá conta que o actual Centro Logístico da Madeira, localizado no Campanário, serve de dormitório para dezenas de trabalhadores de uma empresa de limpezas. Espaço este que não tem licença de habitabilidade.

O Bloco de Esquerda Madeira manifesta a sua preocupação com notícias vindas hoje a público que dão conta que dezenas de imigrantes estarão a viver num armazém, na freguesia de Campanário, como se de mercadoria se tratasse

Em comunicado de imprensa, os bloquistas chamam à atenção as autoridades regionais, para que, por um lado, "actuem rapidamente numa perspetiva de garantir a estas pessoas condições de habitabilidade dignas" e, por outro, que sejam capazes de "punir as empresas, sem escrúpulos, que deixam as pessoas à sua sorte desde que a sua força de trabalho sirva para engrossar os lucros dessas mesmas entidades empresariais".

O BE recorda também que a não situação não é nova e recorda que existiram "situações semelhantes há algumas décadas quando muitas pessoas vinham para a região trabalhar nas obras e (sobre)viviam em condições infra-humanas".

O partido considera ainda que este fenômeno é "resultado das políticas da direita no poder que, para agradar à extrema-direita, favorece este tipo de situações, concentrando-se no primado do mercado, na desregulação das relações de trabalho e na exploração destes trabalhadores e trabalhadoras".

"Precisamos de voltar a cultivar o humanismo e o colectivo como fonte de progresso social. Por isso, exigimos a tomada de medidas para proteger estas pessoas e para lhes garantir melhores condições laborais, salariais e de habitação", conclui a mesma nota.