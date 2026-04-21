Trump prolonga cessar-fogo até que Teerão apresente proposta

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que, a pedido do Paquistão, determinou o prolongamento do cessar-fogo que expiraria esta quarta-feira até que o Irão apresente uma proposta para um acordo.

Trump acrescentou numa nota divulgada nas redes sociais que ordenou às Forças Armadas que "continuem o bloqueio e, em todos os outros aspetos, permaneçam prontas e aptas, e, portanto, prolongará o cessar-fogo até que a proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra".