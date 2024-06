Miguel Albuquerque amanhã na inauguração do reservatório do Ribeiro Real

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente esta sexta-feira, pelas 11 horas, na inauguração do reservatório do Ribeiro Real, um investimento de 1,6 milhões de euros, financiado ao abrigo do PRODERAM 2020.

Os beneficiários são 150 regantes da freguesia de Câmara de Lobos, permitindo irrigar uma área de cerca de 16,50 hectares.

Com este investimento, a capacidade de armazenamento fica reforçada em 1.500 m3.

Por acção das alterações climáticas, a Levada do Norte Lanço Sul, que abastece o sistema de rega Câmara de Lobos – Ribeira Brava, tem sofrido uma elevada pressão sobre o recurso água, nomeadamente sobre a sua disponibilidade e sustentabilidade.

Tendo em vista a ampliação, a melhoria das condições de armazenamento e fornecimento de água aos regantes abastecidos pelo Sistema de Rega Câmara de Lobos – Ribeira Brava, de modo a eliminar as regadeiras que funcionam durante 24h (com penalização para os regantes), a ARM realizou a obra de construção do Reservatório do Ribeiro Real.

Este investimento vem regular o fornecimento de água, constituindo um investimento estruturante e estratégico à otimização da operacionalidade e eficiência de infraestruturas de apoio à exploração do regadio, para a melhoria da qualidade do serviço prestado e para a sustentabilidade do setor agrícola e da Região.

O reservatório foi construído em betão armado e está dotado de equipamentos de comando e automação, supervisão e de telecomunicações, com interligação ao Centro de Telegestão da ARM (situado no Funchal), que permite o controlo remoto das operações.