Jovem falecida em Viseu viveu em São Vicente mas era natural do continente

Maria Inês, a jovem de 20 anos que morreu na madrugada de ontem na sequência de um acidente de moto em São João da Lourosa, em Viseu, será sepultada amanhã naquele distrito.

As primeiras informações davam conta de que a jovem era natural da Madeira, do concelho de São Vicente, mas sabe-se agora que a rapariga nasceu no continente, em Viseu, e que veio com os pais e o irmão para a Região quando tinha apenas dois anos, tendo residido na Fajã da Areia, em São Vicente, onde era muito acarinhada por todos.

Foi depois estudar para Coimbra e frequentava agora o 3.º ano do curso de Comunicação Social, na Escola Superior de Viseu.

A família e amigos mostram-se bastante consternados com esta tragédia e já publicaram vários textos a lamentar o sucedido.

A Escola Superior de Viseu também lamentou a morte desta “menina doce, respeitadora e educada”.

Tal como foi noticiado, Maria Inês teve morte imediata, neste acidente ocorrido na madrugada do último sábado. O outro jovem de 25 anos que conduzia a moto está em estado grave.

O DIÁRIO endereça as condolências à família.