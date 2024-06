Miguel Albuquerque volta a apelar ao "bom senso" e reafirma que não sai

Miguel Albuquerque voltou a reafirmar, esta manhã, à margem da visita a uma fábrica de sacos de papel, no Santo da Serra, que não abdica de ser presidente do Governo Regional, argumentando essa posição com a escolha dos madeirenses, nas Eleições Regionais de Maio, último.

Confrontado com as mais recentes declarações do líder regional do Chega, que, no programa 'Parlamento', da RTP-Madeira, ontem à noite, insistiu na saída de Albuquerque, este apelou ao bom senso da oposição. "Vamos ver. Ainda estamos em negociações, estamos em conversações, vamos ver. Vai depender destes dias", disse aos jornalistas.

Chega Madeira volta a afirmar que só valida Orçamento se Albuquerque sair O líder do Chega Madeira, Miguel Castro, voltou a mostrar intransigência em validar um Executivo presidido por Miguel Albuquerque. No programa 'Parlamento', da RTP-Madeira, afirmou que o seu partido só votará favoravelmente o Programa de Governo e o respectivo Orçamento Regional se Miguel Albuquerque não fizer parte da equação.

O também líder do PSD-Madeira insiste na "total disponibilidade para conversar com os partidos [da oposição]", voltando a admitir incluir propostas de outras forças política, procurando "despachar a situação", referindo-se ao Programa de Governo e ao Orçamento Regional.

Nesse âmbito reforçou a urgência de serem aprovados estes documentos, colocando o "interesse da Região como imperativo".