CHEGA defende valorização da agricultura madeirense

O deputado do CHEGA (CH) à Assembleia da República, Francisco Gomes, "visitou o Mercado Abastecedor dos Prazeres, no concelho da Calheta, onde teve a oportunidade de contactar com produtores locais e conhecer de perto as dinâmicas daquele ponto de distribuição agrícola da região", onde aproveitou para defendera valorização do sector.

Numa nota de imprensa, conta-se que "durante a visita, o deputado defendeu a necessidade urgente de melhorar as condições destes mercados, quer ao nível das infraestruturas, quer da sua capacidade de apoiar efetivamente os agricultores locais. Francisco Gomes destacou a importância de reforçar o apoio à agricultura familiar, sublinhando que 'os pequenos produtores são a espinha dorsal do setor agrícola regional e merecem muito mais do que têm recebido até hoje da República'", refere, citado na nota.

O candidato à eleição legislativa nacional de 18 de Maio disse, ainda, que "é essencial criar oportunidades que aproximem os jovens da agricultura, valorizando esta atividade como um caminho profissional digno e com futuro. Isso é fundamental para combater o despovoamento e promover a fixação de pessoas nas zonas rurais da Madeira", frisa.

Francisco Gomes defende, ainda, "políticas que incentivem e facilitem a exportação de produtos regionais, reforçando a visibilidade do que é produzido localmente. Sublinhou que muitos dos produtos agrícolas da Região têm qualidade para competir e devem ser promovidos de forma consistente".