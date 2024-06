Albuquerque entra nas Marchas dos Altares de São João

O presidente do Governo Regional entrou no 'aquecimento' das Marchas dos Altares de São João, que neste final de tarde atrai muitas atenções à Praça do Carmo e à Rua Dr. Fernão Ornelas.

Presente num evento privado - inauguração de uma loja de óptica - localizada na Rua da Conceição, precisamente na zona da Praça do Carmo, Miguel Albuquerque foi convidado por um dos elementos a entrar na festa, ainda na fase de aquecimento para as marchas. O governante não se fez rogado e mostrou que 'não é pé de chumbo', bailando no meio da azáfama que enche a

Este ano estão envolvidas 400 pessoas nas marchas populares solidárias. Estas têm lugar ao entardecer desta sexta-feira, 21 de Junho. Começam na Praça do Carmo e descem até à Rua Dr. Fernão Ornelas.

Trata-se de um evento promovido pela Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da Junta de Freguesia da Sé e Sociohabita. Tal como aconteceu em anos anteriores, os 'Altares de São João' contam com o DIÁRIO de Notícias da Madeira como media partner.