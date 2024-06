Funchal vai atribuir 31 medalhas de bons serviços no Dia da Cidade

A Câmara Municipal do Funchal vai atribuir um total de 31 medalhas de bons serviços a funcionários da autarquia, no Dia da Cidade, que se assinala a 21 de Agosto. Isso mesmo foi hoje aprovado em reunião de Câmara, conforme deu conta a presidente.

Cristina Pedra deu ainda conta de que foram aprovados três protocolos para actividades que se vão desenrolar na cidade do Funchal. Trata-se de uma apoio de 50 mil euros destinado à realização do Ecotrail, "um dos trilhos mais desafiantes do mundo" e que envolve cerca de 700 participantes. A CMF vai apoiar o festival Summer Opening, que acontece desde 2013 e ainda destinar uma verba para os serviços sociais da Câmara, que envolvem vários funcionários e familiares destes em diversas iniciativas.

Quanto aos apoios sociais, serão concedidos vários apoios às famílias funchalenses. Destes, 450 mil euros serão destinados a vouchers para aquisição de manuais e materiais escolares. Foram ainda aprovados 14 processos de bolsas de estudantes do Ensino Superior, 15 processos de apoio ao arrendamento e 173 de apoio a medicamentos. Quanto a este último apoio, existe o registo de 5.100 beneficiários do apoio a medicamentos e 947 famílias com apoio ao arrendamento.

A autarca referiu ainda a homologação de 24 programas de estágio operacional, que começam já a 2 de Julho e a abertura de seis programas operacionais na área administrativa, oficinas e fiscalização.

Cristina Pedra reage a críticas sobre dívida

Questionada sobre as acusações da coligação Confiança, que considera que o actual executivo está a aumentar a dívida pública da Câmara, Cristina Pedra afirma que foi esta coligação que omitiu facturas durante 8 anos relativas à água devida à ARM. A autarca afirma que o actual executivo contabilizou tudo o que foi omitido e que, desde Janeiro de 2023, todas as facturas são contabilizadas.

A presidente afirma que a dívida actual à ARM é de 49 milhões de euros, mas que desde Janeiro de 2023 estão a ser pagas todas as facturas da ARM. "Essa herança pesadíssima gera, sempre, por ano, 3 milhões de euros por ano de juros", explicou Cristina Pedra. Não existem, neste momento, processos de execução.