Adeptos animam Gelsenkirchen antes do Geórgia-Portugal

Os adeptos de Portugal e da Geórgia vão espalhando animação por Gelsenkirchen. Está um dia de muito calor na cidade que vai receber o derradeiro jogo da selecção lusa na fase de grupos.

Os adeptos das duas selecções juntam-se no ponto de encontro para os respectivos fãs. Muitos, conforme testemunha o DIÁRIO, acabam de chegar de outras cidades alemãs. O movimento é grande, por isso, na estação central de Gelsenkirchen.

No ponto de encontro para os adeptos portugueses a festa já é grande. Às 18 horas iniciam o percurso rumo ao estádio.

Portugal já tem assegurada a passagem aos oitavos-de-final e com o primeiro lugar do grupo. A Geórgia ainda sonha com a presença na próxima fase, nesta que é a sua primeira presença numa grande competição de selecções.

O jogo na Arena AufSchalke, em Gelsenkirchen, começa às 20 horas da Madeira (mais uma na Alemanha).