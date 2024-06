Funchal é a segunda cidade no mundo com melhores vistas para condutores

A DiscoverCars.com efetuou um estudo sobre os 20 destinos de condução mais pitorescos da Europa e o Funchal ficou em 2.º lugar. "Utilizando mais de 250.000 avaliações dos seus clientes, a empresa de comparação de aluguer de automóveis criou a classificação anual pela 4.ª vez este ano. Apenas foram contabilizados os destinos que receberam mais de 500 avaliações. E apenas a cidade mais bem classificada de cada país foi selecionada. Utilizando estes fatores, foi gerada a lista das 20 melhores em 2024", explica, lembrando ainda que a capital madeirense entrou pela primeira vez no ranking directamente para o segundo lugar.

À frente ficou a cidade de Hobart, na Austrália. Em terceiro Kefalonia, na Grécia. E em quarto Ponta Delgada, nos Açores. E na quinta posição, Larnaca, no Chipre. "Longe das excursões lotadas ou dos aeroportos cheios, optar por uma viagem de carro pitoresca pode ser uma excelente alternativa para descobrir mais locais e cenários em Portugal. Para saber quais as que conquistaram os corações dos veraneantes, a DiscoverCars.com efetuou um estudo para elaborar uma lista dos 20 destinos de condução mais pitorescos da Europa", salienta.

"O Funchal ficou em segundo lugar e Ponta Delgada em quarto", sendo que a capital madeirense "entrou pela primeira vez no top 20, com uma classificação global de 9,19, atribuída por 658 avaliadores. Ponta Delgada subiu 16 posições no ranking das viagens mais pitorescas do mundo em relação ao ano passado. A sua classificação média por 4.623 utilizadores foi de 9,09", resume.

Na avaliação explica: "Embora a cidade em si possa ser percorrida a pé, sair de carro permite-lhe explorar mais longe. Partir da cidade abre a possibilidade de conduzir até um trecho de uma bela linha costeira em qualquer ponto da Madeira. A ilha é muito montanhosa, proporcionando aos condutores vistas deslumbrantes a partir de estradas pitorescas nas montanhas. A Madeira tem uma paisagem única e alberga uma das maiores florestas de laurissilva sobreviventes do mundo. Trata-se de um tipo de floresta subtropical que requer um elevado nível de humidade. Visite a Floresta Laurissilva (Património Mundial da UNESCO) para ver um ecossistema que viveu na ilha durante 20 milhões de anos - algumas das árvores têm centenas de anos. O Jardim Tropical Monte Palace é também outra joia deslumbrante que o Funchal tem para oferecer. Espalhados por 70.000 metros quadrados, plantas exóticas, lagos, lagoas e vida selvagem local e global chamam este paraíso tropical de lar. Com vista para a costa, as vistas durante a viagem até lá serão tão boas como o passeio final!"

Gostámos muito de compilar este estudo e ficámos - embora não surpreendidos - estupefactos ao descobrir que Portugal tinha não apenas um, mas dois destinos no top cinco dos locais mais pitorescos do mundo para conduzir. Portugal provou ser um líder em viagens! Não há melhor maneira de ouvir relatos imparciais sobre os locais e as viagens do que com a ajuda daqueles que deram forma às nossas descobertas. Com uma classificação tão elevada, estas médias de 9,19 para o Funchal e 9,09 para Ponta Delgada provaram simplesmente como Portugal é uma nação de cortar a respiração. Desde jardins tropicais com centenas de plantas exóticas e vida selvagem a florestas arrebatadoras, há claramente algo para todos - este é um país onde as viagens de carro são imperdíveis.Aleksandrs Buraks, Head of Growth da DiscoverCars.com