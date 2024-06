Seleções regionais de Ténis conquistam medalhas no Torneio Interassociações em Coimbra

Depois de duas edições realizadas em Lisboa, o III Torneio Interassociações mudou-se este ano para Coimbra e recebeu múltiplas selecções regionais de norte a sul do país, entre as quais da Madeira, que marcou presença com as selecções regionais de Sub-12 e Sub-14, que contaram, ao todo, com 10 jogadores e 2 treinadores.

De acordo com nota da Associação de Ténis da Madeira, a selecção de Sub-14, "composta por Afonso Paulino, João Araújo e Lucas Nascimento nos masculinos, e Francisca Marote e Madalena Fernandes (Luís Jasmins como capitão de ambas as selecções), conquistaram o melhor resultado de sempre da Região na história deste evento", ao arrecadar o 2.º lugar. "Depois de uma vitória por 4-1 diante da AT Leiria, os jovens tenistas madeirenses tiveram pela frente uma forte AT Lisboa que conquistou o ouro depois de bater a selecção madeirense por 5-0", conta.

Já os ainda mais jovens, a selecção de Sub-12, "constituída, nos masculinos, por Francisco Silva, João Resende e Rodrigo Chaves e, nos femininos, por Francisca Pestana e Vera Ojkic", depois de averbar "uma derrota pela margem mínima diante da AT Aveiro (3-2), os jovens madeirenses disputaram o 3.º lugar na prova diante da AT Leiria e em mais uma eliminatória equilibrada, conseguiram vencer o par decisivo e trazer o bronze para a Região. Nota para a tenista Madalena Fernandes que foi eleita, pela segunda vez consecutiva, jogadora 'fair-play' do torneio".

Refira-se que a edição de 2024 do Torneio Interassociações, reforça, "é já a melhor prestação da AT Madeira, depois de uma medalha de bronze em cada uma das últimas duas edições".