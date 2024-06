Taxa turística do Funchal também será usada para limpeza da cidade

A taxa turística que, a partir de Outubro, estará em vigor no Funchal, será também usada para a limpeza da cidade, nomeadamente para reforço de meios e de recursos humanos. Isso mesmo assumiu a presidente da Câmara Municipal, na apresentação do Programa de Limpeza Urbana de 2024, que decorreu hoje, no Salão Nobre da autarquia.

Cristina Pedra afirmou que o Funchal está hoje mais limpo e aprazível, deixou algumas notas importantes, até para o futuro, lembrando que, no ano transacto, a cidade teve 2,6 milhões de visitantes, o "dobro do que tivera em 2019", que fora "o ano mais elevado pré-pandemia", o que, naturalmente, causa mais impacto e pegada ecológica.

Cristina Pedra que elogiou o trabalho efectuado pela vereadora Nádia Coelho e pelos recursos humanos da CMF, fez questão de salientar que o Departamento de Ambiente estava descapitalizado em termos de investimentos e de contratação de recursos humanos, isto em 2021, lembrando, por conseguinte, o investimento que foi realizado pelo actual executivo, cerca de 7 milhões de euros em equipamentos (frota) e na contratação de funcionários (cantoneiros/jardineiros/motoristas, entre outros), inclusive com medidas mais sustentáveis.

Na ocasião, a vereadora Nádia Coelho apresentou ao pormenor todo o Programa de Limpeza Urbana com destaque para os resultados de 2023 e os objectivos de 2024.Para este ano, a autarquia vai continuar a substituir equipamentos e a reforçar a frota, nomeadamente com cinco viaturas.