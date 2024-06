Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ assinalado com debate no Funchal

Assinala-se amanhã, 28 de Junho, em todo o mundo livre, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Comemoração de uma data que ficou marcada para a História como "o início dos motins de Stonewall" (Nova Iorque), em 1969, "contra a opressão policial das pessoas gays, lésbicas, bissexuais e trans". Para a efeméride, as associações ligadas a esta comunidade organizam, em parceria com a CMF, um debate que também junta o dos 50 anos do 25 de Abril e a liberdade que ela trouxe.

Lembrando que "esta data tem o principal objetivo de consciencializar a população sobre a importância do combate à LGBTQIA+fobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária", o Madeira Pride, movimento organizado pelas associações Abraço, Opus Gay Madeira e UMAR Madeira, e o Município do Funchal juntam-se através da realização de uma conversa intitulada "50 anos de Liberdade Queer: sombra ou luz?".

Pretende "abordar o percurso que tem sido feito em diversas áreas, nomeadamente, forças policiais, comunicação social, saúde mental e turismo, nestes 50 anos de democracia no que respeita aos direitos LGBTQIA+", revela, com convidados a preceito.

Segue-se "um momento de 'Speed Talks', em que as várias associações organizadoras dinamizarão dinâmicas relacionadas aos seus trabalhos específicos", acrescenta.

A entrada é livre na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, com início a partir das 9h30.