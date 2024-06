‘Burro-paper’ reviveu tradições do Porto Santo há 25 anos

Foi um evento totalmente diferente do habitual que decorreu no Porto Santo, há 25 anos. Um ‘rally-paper’ para falar de tradições e alertar para a protecção dos burros da ilha dourada.

No total, este evento contou com 12 carroças puxadas por burros, que partiram do porto de abrigo e passaram pelo centro da cidade, enfeitadas com adornos alusivos ao São João, evento grande desta ilha.

A iniciativa partiu da Associação do Património do Porto Santo que quis reviver os velhos tempos, em que aquele era o único meio de transporte utilizado na ilha. Além disso, Dalila Silva alertava para a necessidade de preservar a espécie, uma vez que se contavam apenas 24 burras e um burro nesse ano, quando nos anos 60 eram cerca de 100 exemplares.

O objectivo passava por repetir o projecto no próximo ano, dada a grande adesão e alegria que possibilitou aos mais novos.