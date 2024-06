Google Developers Group Madeira organiza debate "Da Academia à Indústria Através de uma Startup"

A GDG Madeira, rede local sem fins lucrativos de desenvolvedores da Google sediada na Ilha da Madeira, organiza um evento com a Ordem dos Engenheiros sobre empreendedorismo e startups, intitulada "Da Academia à Indústria Através de uma Startup: Como fazê-lo com sucesso?".

Este evento, que terá lugar na sede da Ordem dos Engenheiros no dia 8 de Julho, a partir das 18h45, será uma oportunidade para explorar o percurso do mundo académico para o mundo empresarial através da criação de startups. A Ordem dos Engenheiros (Região Madeira), através do Colégio de Engenharia Informática, é parceira deste evento.

A mesa redonda contará com a participação de três oradores. David Olim, formado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade da Madeira, fundou a sua primeira empresa, a Dobsware, aos 24 anos, e atualmente está focado na FOOTAR, uma startup de sportstech e realidades imersivas. Lígia Gonçalves, formada em Engenharia Informática e com um mestrado em Desenvolvimento de Software, é co-fundadora de uma empresa de jogos mobile que já alcançou mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. Carlos Soares Lopes, licenciado em Economia pela Universidade da Madeira e Mestre em Ciências Empresariais pelo ISEG, é Presidente Executivo da Startup Madeira e tem sido uma figura central no desenvolvimento de programas de aceleração e apoio a startups. O moderador da mesa redonda ficará a cargo do Professor Leonel Nóbrega, professor auxiliar na Universidade da Madeira.

Este evento visa proporcionar uma plataforma para a partilha de experiências e conhecimentos sobre a transição do ambiente académico para o mundo empresarial. Os participantes terão a oportunidade de ouvir histórias, aprender sobre os desafios e sucessos enfrentados pelos oradores, e perceber como transformar ideias inovadoras em negócios de sucesso.

O público-alvo deste evento inclui estudantes, empreendedores, profissionais da área tecnológica, investidores e todos aqueles interessados em inovação e empreendedorismo. A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, dada a limitação de lugares disponíveis.

O evento decorrerá inteiramente em português e poderá efetuar a sua inscrição aqui: https://gdg.community.dev/e/mvexzr/.