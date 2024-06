IHM apresenta nova plataforma digital mais acessível e interactiva

A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira lançou esta quarta-feira, 19 de Junho, o seu novo site institucional, com funcionalidades renovadas, mais informação e com uma navegação muito mais acessível a todos.

O principal propósito desta atualização, pensada e trabalhada ao longo dos últimos meses, foi tornar o site mais responsivo, e mais fácil de navegar e de utilizar, proporcionando uma melhor experiência a quem recorre à IHM virtualmente.

Além de todo o novo desenvolvimento gráfico, o atual site da IHM apresenta várias inovações, como é exemplo uma área de acesso dedicada aos inquilinos desta Entidade Pública que, a partir de agora, têm a possibilidade de reportar dúvidas, alertas e ocorrências, bem como de solicitar online o agendamento de atendimentos presenciais. Deste modo, mais cómodo, ágil e célere, as famílias inquilinas da IHM passam a ter um canal de comunicação privilegiado com os serviços centrais. De acordo com o Presidente do Conselho de Administração da IHM, João Pedro Sousa, “este novo site está em linha com o que pretendemos que seja a atuação diária da IHM, mais próximo e acessível a toda a nossa população.” João Pedro Sousa relembra ainda que a IHM, sendo uma entidade de âmbito regional, com inquilinos e beneficiários espalhados por toda a Madeira e Porto Santo, necessitava veemente de uma plataforma digital que respondesse às suas solicitações, de modo interativo, podendo qualquer cidadão, a partir de agora, recorrer ao novo site, quer para consultar informações sobre os vários programas de apoio habitacional, quer para comunicar a situação que pretender.

De salientar que este site, tem previsto outras evoluções tecnológicas a desenvolver num futuro próximo, nomeadamente a possibilidade de efetuar o pagamento das rendas online, aspeto este que vai permitir uma maior comodidade aos nossos inquilinos.

Com o objetivo de continuar a investir na melhoria das respostas prestadas à população madeirense e porto-santense, o novo site da IHM é uma porta aberta para todos aqueles que precisam de apoio habitacional, para os que já são beneficiários e que pretendam reportar alguma ocorrência, e para todos os que simplesmente pretendam acompanhar mais de perto o trabalho realizado por esta Entidade Pública.

Poderá consultar o novo site da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira em www.ihm.pt