O potencial da IA juntou especialistas e líderes da indústria tecnológica no Funchal

O Madeira AI Digital Summit reuniu especialistas e líderes da indústria para discutir, em espcial, o impacto da Inteligência Artificial (IA) em diversos sectores. O evento abordou temas como: O poder da IA para impulsionar o crescimento económico e a inovação: Os oradores exploraram como a IA pode ser utilizada para aumentar a produtividade, criar novos produtos e serviços, e abrir novas oportunidades de negócios.

Telmo Vieira – Managing Partner na PremiValor Consulting e Professor no ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa abordou os desafios da IA na área da saúde. Não apenas em questões éticas e regulatórias da IA na saúde, mas também os seus potenciais benefícios para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças.

‘Inteligência ArtificialGenerativa - What’s possible?’ teve como orador Luís João, Head of Public Sector - Portugal - Google Cloud, com uma apresentação do IA no futuro do trabalho. Em particular como a IA poderá ou irá impactar o mercado de trabalho, as habilidades necessárias para os trabalhadores do futuro, e as políticas públicas necessárias para mitigar os impactos negativos da IA.

O evento, que preencheu toda a manhã, contou com várias intervenções, nomeadamente de Nuno Malaguerra, Director Comercial e Técnico na MC Computadores, e de Jorge Veiga França, presidente da direcção da ACIF-CCIM, sobre ‘As oportunidades e desafios das novas tecnologias nas empresas da Região’. Tempo ainda para uma sessão sobre ‘Produtividade e Segurança’ por Ricardo Silva, Leader, Solutions Engineering na CISCO; e ainda ‘AI Storage - Edge / Core / Cloud’, pela mão de Henrique Silva, SP Sales Enterprise na Netapp.

A encerrar o Madeira AI Digital Summit, que decorreu no Savoy Palace, os directores gerais da Cisco Systems, Miguel Almeida, da Google Cloud, Sofia Marta e da NetApp, Carlos Serna participam num talk moderado pelo director Geral e Editorial da EDN e director do DIÁRIO Noticias da Madeira, Ricardo Miguel Oliveira.

As aplicações da IA em diferentes sectores foi um dos pontos em discussão, ficando bem assente o potencial transformador da IA na economia global, mas não menos importante, a sua utilização de forma responsável e ética.

A IA pode trazer grandes benefícios para a área da saúde, mas é necessário garantir a segurança e a privacidade dos dados dos pacientes. IA que continuará a crescer nos próximos anos, apresentado desafios e oportunidades à economia global.