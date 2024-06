"Estou em crer que vamos chegar a um entendimento [com o CHEGA]"

O presidente do Governo Regional e do PSD-M, Miguel Albuquerque, admite haver abertura por parte do CHEGA para um possível entendimento que viabilize o Programa de Governo e, consequentemente, o Orçamento Regional para este ano.

"Estou em crer que vamos chegar a um entendimento", declarou Miguel Albuquerque quando questionado sobre as negociações em curso, nomeadamente com o CHEGA.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da sessão de abertura da Cimeira da Transformação Digital, no hotel Vida Mar, Funchal.