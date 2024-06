Chega Madeira volta a afirmar que só valida Orçamento se Albuquerque sair

O líder do Chega Madeira, Miguel Castro, voltou a mostrar intransigência em validar um Executivo presidido por Miguel Albuquerque. No programa 'Parlamento', da RTP-Madeira, afirmou que o seu partido só votará favoravelmente o Programa de Governo e o respectivo Orçamento Regional se Miguel Albuquerque não fizer parte da equação.

Questionado pelo jornalista Paulo Jardim, na tarde desta terça-feira, durante a gravação do referido programa, que vai para o ar esta noite, se "mesmo que o PSD acolha a maior parte das propostas do Chega, mas e se Miguel Albuquerque recusar sair", qual seria o sentido de voto do partido, o líder regional não hesitou: "se recusar sair, o nosso sentido de voto será contra a passagem do Programa de Governo"

Miguel Castro ainda rematou: "uma pergunta muito directa para uma resposta muito directa".

Ontem, à saída do encontro com elementos do PSD e outros líderes da oposição, Castro não colocava de parte deixar passar o Programa e o Orçamento, embora insistisse na saída de Miguel Albuquerque.

“Viemos ouvir, e ouvimos que o Governo está aberto a negociar, o que já é bom. Em democracia é um sinal de inflexão, de alguma cedência. Esta é a oportunidade de todos os partidos, na Assembleia Legislativa, de terem poder e não só o partido que sustenta o Governo. O PSD, com o acordo parlamentar com o CDS, não consegue ter uma maioria e os partidos têm de estudar essa possibilidade", afirmou Miguel Castro à saída da reunião com o Governo Regional.